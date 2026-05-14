Американская компания Notion запустила Developer Platform — инструментарий, который позволяет командам разворачивать собственный код, подключать внешние ИИ-агенты и синхронизировать данные из любых баз напрямую в рабочее пространство. Сервис, известный прежде всего как инструмент для совместных заметок, делает ставку на то, чтобы стать инфраструктурным слоем для автоматизации корпоративной работы.

Основой элемент платформы — Workers, облачная среда для запуска пользовательского кода в изолированных контейнерах — «песочницах». С ее помощью команды могут синхронизировать данные из внешних источников — Salesforce, Zendesk, Postgres и других, — создавать кастомные инструменты и запускать автоматизации через вебхуки, не прибегая к сторонней инфраструктуре. До конца августа Workers доступны бесплатно, но нужно помнить, что Notion в России напрямую больше не работает.

Платформа также открывает доступ к внешним ИИ-агентам непосредственно из интерфейса Notion. На старте поддерживаются Claude Code, Cursor, Codex и Decagon: пользователи могут ставить им задачи и отслеживать прогресс так же, как работают с собственными агентами Notion. Для подключения корпоративных агентов предусмотрен отдельный External Agent API.

Функция Custom Agents, запущенная в феврале 2026 года, к моменту анонса уже насчитывала более 1 млн созданных пользователями агентов. Однако прежняя версия имела существенные ограничения: агенты не могли работать с внешними данными и не поддерживали кастомную логику. Именно это и устраняет новая платформа.

«Исторически Notion не был самой developer-ориентированной платформой, — признал сооснователь и генеральный директор компании Иван Чжао в ходе прямой трансляции. — Но это меняется». По его словам, новая платформа открывает доступ к «любым данным, любым инструментам и любым агентам».

Управление платформой идет через Notion CLI — командную строку для разработчиков, доступную на платных тарифах. Шаг вписывается в более широкий отраслевой тренд: крупнейшие ИИ-компании последовательно движутся от чат-ботов к агентным инструментам, способным действовать автономно в разных программных средах. Для Notion это фактически смена позиционирования — от приложения для продуктивности к программируемой корпоративной инфраструктуре.

