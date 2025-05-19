Правительство России в рамках нового цикла реализации национальных целей будет решать задачу по увеличению вклада малых и средних предприятий (МСП) в развитие передовых технологий, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по поддержке МСП под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

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Новак напомнил, что к 2030 году реальный доход на одного работника МСП должен расти быстрее валового внутреннего продукта на 20%. «Сделать это предстоит за счет усиления роли малого бизнеса в структурных изменениях экономики, в развитии технологической повестки, экономики предложения. И конечно, за счет грамотной концентрации мер поддержки в рамках нового федерального проекта, по линии профильных ведомств и институтов развития. <…> Вторая задача — расширение участия МСП в развитии передовых технологий», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что сегодня в России работают более 4,5 тыс. малых технологических компаний, из них 90% — это малый и средний бизнес. «Лидеры — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области. Эти компании растут опережающими темпами, показатели по выручке, заработным платам сотрудников в три-четыре раза выше, чем в секторе МСП в целом», — добавил он.

Новак сообщил, что создаются условия для привлечения инвестиций: к 2030 году будут построены еще 100 бизнес-парков, технопарков и промышленных парков. На это выделено 30 млрд руб., а объем внебюджетных средств составит 22 млрд руб. «В этих парках будет размещено не менее 2 тыс. резидентов», — сказал вице-премьер.

Согласно его заявлению, ожидается, что «таких компаний будет больше, и они будут более активно устраиваться в кооперационной цепочке крупных предприятий и в национальные проекты по обеспечению технологического лидерства».

Мишустин, в свою очередь, напомнил о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в апреле была перезапущена программа инвестиционного кредитования в приоритетных отраслях — на сумму около 100 млрд руб.

«Продолжим развивать инфраструктуру поддержки МСП в российских субъектах. В частности, направим 1,5 млрд руб. для дальнейшего стимулирования выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки», — подчеркнул премьер.

Ранее в Корпорации МСП сообщили о планах выдать малому и среднему бизнесу до 2030 года еще минимум 1,3 трлн руб. в рамках «зонтичных» поручительств. Этот механизм является упрощенным способом получить кредит в банке, если для привлечения заемного финансирования не хватает собственной залоговой массы.