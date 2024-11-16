Компания Apple представила функцию Share Item Location, которая доступна в бета-версии операционной системы iOS 18.2. С ее помощью можно предоставлять сторонним организациям, например, авиакомпаниям, доступ к своим данным через смарт-метки AirTag в приложении Find My, чтобы отслеживать потерянные вещи в реальном времени.

Функция Share Item Location уже доступна в большинстве регионах мира как часть публичной бета-версии iOS 18.2. В скором времени эта версия станет доступна всем пользователям в качестве бесплатного обновления ПО для iPhone XS и более новых моделей.

Новая функция в приложении Find My позволит пользователю сообщать свои данные авиакомпании или доверенному лицу, чтобы обнаружить местоположение потерянного предмета. Если выбрать опцию «Поделиться местоположением объекта», то будет создана ссылка, с помощью которой можно увидеть, где находится этот предмет.

Ссылки станут недействительными в трех случаях:

Владелец получит потерянный товар.

Владелец сам остановит действие ссылки.

У ссылки истечет срок действия. Это произойдет через неделю, при этом пользователь сможет увидеть, сколько людей по ней перешли.

Согласно пресс-релизу, в ближайшие месяцы более 15 авиакомпаний начнут принимать данные о местоположении предметов Find My в рамках процесса обслуживания клиентов по поиску неправильно обработанного или задержанного багажа.

В их число компаний входят: Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic и Vueling. Но со временем этот список пополнится.

Пользователь также может выбрать функцию «Показать контактную информацию», что позволит любому телефону или планшету подключиться к утерянному предмету и открыть веб-сайт с дополнительной информацией о нем. Это поможет другим связаться с владельцем проблемы по номеру телефона или адресу электронной почты.

«Find My — это важный инструмент для пользователей по всему миру, позволяющий им отслеживать и находить свои вещи, — заявил Эдди Кью, старший вице-президент Apple по сервису. — Сеть Find My и AirTag зарекомендовали себя как мощное сочетание для пользователей во время путешествий, предоставляя информацию о местоположении, когда сумки были утеряны или неправильно обработаны. С помощью Share Item Location мы рады предоставить пользователям новый способ легкого обмена этой информацией напрямую с третьими лицами, такими как авиакомпании, и при этом защищать их конфиденциальность».

Публичная бета-версия последней мобильной операционной системы Apple iOS 18.2 также включает в себя поддержку ИИ. Теперь пользователи смогут испытать новые функции, которые раньше были доступны только разработчикам. Компания выпустила первые публичные бета-версии iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2 и tvOS 18.2.