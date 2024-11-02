Мариам Нафиси, основательница розничной косметической сети Eve и дизайнерского маркета Minted, поддерживает независимых художников и помогает им продавать свои товары. Сейчас предпринимательница открыла Arcade AI, которая представляет собой новый тип торговой площадки. На ней пользователи получают полный контроль над творческим процессом, сообщает TechCrunch.

Платформа, созданная на базе генеративного ИИ, бета-версия которой была запущена в сентябре, позволяет клиентам, называемым «мечтателями», вводить свои идеи в систему, которая затем выдает различные варианты дизайна украшений. Пользователи также могут загружать собственные изображения.

Когда дизайн выбран, он передается одному из мастеров Arcade, который воплощает цифровые концепции в жизнь в виде настоящих украшений, включая браслеты, брелоки, серьги, ожерелья, кольца и многое другое. На выбор предлагается множество материалов, включая золото, латунь, серебро и различные драгоценные камни, в том числе бриллианты, гранат, рубин и другие.

TechCrunch протестировал новый генератор, который использует сочетание ИИ-моделей сторонних производителей, таких как Stable Diffusion и Midjourney. После ввода запроса система сгенерировала золотое ожерелье с цветочным узором. Затем заказ был размещен в Studio Maisette, одной из дизайнерских студий на платформе, и через несколько дней было получено видео готового изделия для утверждения.

Весь процесс, от размещения заказа до доставки изделия, занял около двух недель. Однако не все полученные результаты соответствовали запросам. Например, ИИ с трудом добавлял несколько подвесок к одному ожерелью. Он также не смог создать сложные объекты, такие как 20-гранный кубик.

«Нам приходится немного ограничивать модели теми данными, которые предоставляют нам производители, или тем, что они могут сделать», — говорит Нафиси. Она добавила, что с помощью встроенного редактора пользователь может добавлять, стирать или исправлять элементы, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

Создание ювелирных украшений на Arcade может оказаться довольно дорогим удовольствием. В зависимости от сложности дизайна они могут стоить от $1 тыс. и более. Однако, в случае более простых изделий, можно рассчитывать на сумму около $100. Стоимость доставки составляет от $10 до $30 долларов.

Стоимость зависит от используемого материала, размера изделия и других факторов, таких как длина цепочки или любые дополнительные пожелания, которые можно добавить в разделе комментариев. Производители устанавливают свои цены и заранее согласовывают дизайн и стоимость. Они также могут отклонить заказ, если считают его слишком сложным для изготовления.

Даже если пользователи не могут позволить себе купить свои творения на сайте, по словам Нафиси, они могут просто наслаждаться процессом создания и добавлять свои дизайны в коллекцию «Доска мечты», размещенную в их профиле.

Примечательно, что «Мечтатели» могут зарабатывать на своих проектах, получая 2,5% комиссионных с продаж. Чтобы стать продавцом, пользователь должен иметь 100 подписчиков и продать три товара или реализовать продукцию на сумму $500.

Использование ИИ для создания украшений может вызвать споры среди ювелирных дизайнеров сразу по нескольким причинам. Они могут опасаться, что их уникальные творения могут быть воспроизведены или использованы без разрешения, что нарушит их права на интеллектуальную собственность.

Других может страшить то, что автоматизация процесса поставит под угрозу их заработок. Однако Нафиси утверждает, что модель ИИ не будет в точности копировать дизайн загруженного изображения.

«Мы можем запретить использование определенных слов в подсказках. Кроме того, мы можем регулировать, насколько сильно ИИ может отклоняться от исходного изображения», — пояснила Нафиси.

В будущем Arcade планирует расширить свою деятельность на другие категории, возможно, добавив аксессуары, одежду, изделия из кожи и многое другое. В этом случае Arcade будет напрямую конкурировать с Off/Script, другой платформой, которая появилась в прошлом году, чтобы помочь художникам монетизировать свое творчество.

Что касается функций, Нафиси хочет добавить больше возможностей в ближайшие месяцы. В частности, продавцы смогут благодарить пользователей, купивших их работы, а члены сообщества получат возможность общаться друг с другом. Arcade также может запустить конкурсы, победители которых смогут получить бесплатные украшения, если их дизайн наберет больше всего голосов.

Еще одна долгосрочная цель — партнерство с крупными брендами, что позволит пользователям приобретать товары от известных ретейлеров непосредственно через платформу.

Arcade получила финансирование в размере $17 млн от Эштона Катчера (Sound Ventures), Offline Ventures и Рида Хоффмана (соучредителя LinkedIn). Среди других известных инвесторов — основатель Lumi и бывший квотербек NFL Колин Каперник, генеральный директор Adept AI Labs и бывший вице-президент по инженерным вопросам OpenAI Дэвид Луан, супермодель и предприниматель Карли Клосс и другие.

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