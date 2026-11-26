Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о масштабной инвестиционной инициативе, в рамках которой планируется направить не менее €10 млрд на строительство и реконструкцию баскетбольных арен, а также развитие спортивных и развлекательных комплексов в европейских городах.

Markus Spiske, Unsplash

К реализации проекта НБА намерена привлечь ведущие мировые инвестиционные компании, среди которых Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (подразделение KKR), Blackstone, HPS Investment Partners (подразделение BlackRock), JP Morgan, Sixth Street и Stonepeak.

Инициатива связана с планами НБА и Международной федерации баскетбола (ФИБА) запустить новую профессиональную баскетбольную лигу в Европе в 2027 году. Предполагается, что потенциальные клубы и их владельцы получат доступ не только к финансированию, но и к экспертной поддержке НБА для создания современной спортивной инфраструктуры.

Особое внимание планируется уделить многофункциональным пространствам вокруг арен. В зависимости от потребностей конкретных городов там могут появиться жилые комплексы, офисы, рестораны, магазины и общественные зоны. Таким образом, арены смогут стать центрами спортивной и культурной жизни, привлекая посетителей не только во время матчей, но и в течение всего года.

«Мы воочию убедились, как современные арены и связанные с ними проекты могут преобразить баскетбольные команды и окружающие их сообщества», — отметил комиссар НБА Адам Сильвер. По его словам, новая инициатива позволит сохранить уникальные традиции европейского баскетбола, одновременно улучшив условия для болельщиков и расширив возможности для проведения различных мероприятий.

Масштабные инвестиции могут принести значительный экономический эффект. Согласно исследованию The Sports Consultancy, за первые 10 лет новая лига НБА и ФИБА потенциально обеспечит более €24 млрд валового добавленного продукта экономике Европы, создаст около 15 тыс. рабочих мест в эквиваленте полной занятости ежегодно и привлечет порядка 70 млн зрителей.

В НБА подчеркнули, что продолжат переговоры с потенциальными инвесторами, застройщиками и другими участниками проекта. Инициатива должна не только обеспечить инфраструктурную основу для новой европейской лиги, но и дать дополнительный импульс развитию баскетбола и городской среды по всему континенту.

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