НБА тестирует баскетбольный мяч со встроенным микрочипом, который отслеживает вращение и траекторию полета. Технология может помочь судьям принимать решения, а игрокам — совершенствовать технику броска.

Markus Spiske, Unsplash

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может начать использовать «умный мяч» со встроенным микрочипом в официальных матчах уже в 2027 году. Об этом заявил комиссар лиги Адам Сильвер в интервью CNBC.

НБА разрабатывает технологию совместно с Wilson — официальным производителем мячей для лиги. Внутри мяча размещают небольшой чип весом около одного грамма с Bluetooth-датчиком, который позволяет отслеживать движение, вращение и изменения траектории.

По словам Сильвера, технологию уже испытали в G League — дочерней лиге НБА, Летней лиге и некоторых предсезонных матчах. Во время тестов игроки использовали мячи как со встроенным чипом, так и без него. Разницу заметить не удалось.

Для разработчиков было принципиально важно, чтобы технология не влияла на ощущения игроков и поведение мяча на площадке. Обычный баскетбольный мяч весит около 620 граммов, поэтому чип массой всего один грамм практически не меняет его общий вес.

Как «умный мяч» поможет судьям

Одно из главных направлений применения технологии — судейство. Данные о вращении и движении мяча могут помочь арбитрам разбирать спорные эпизоды и точнее определять, что произошло на площадке.

Например, если мяч вылетел за пределы поля, система потенциально сможет зафиксировать едва заметное изменение его вращения, указывающее на касание игрока. Данные о траектории также могут помочь при анализе бросков.

«Думаю, уже в следующем году мы сможем использовать его для судейства на наших играх», — заявил Сильвер.

Однако речь пока идет о планах: лига еще должна определить, как именно использовать собранные данные в ходе матчей.

Технология поможет улучшать броски

В перспективе «умный мяч» может выйти за пределы профессионального баскетбола. НБА рассматривает возможность создания потребительской версии, которая позволит игрокам самостоятельно анализировать свою технику.

Например, баскетболист сможет выполнять сотни бросков, а затем изучать собранные данные: угол полета мяча, скорость вращения и другие параметры. На их основе приложение сможет показать, какие характеристики броска чаще приводят к попаданию в корзину.

При этом до появления такой версии может пройти еще несколько лет. По словам комиссара, разработка технологии для массового рынка потребует дополнительного времени.

НБА также обсуждает носимые устройства для игроков

Помимо «умного мяча», лига изучает возможность использования носимых устройств во время матчей. В рамках пилотной программы судьи тестировали браслеты, которые позволяли обмениваться информацией с центром видеоповторов, в том числе при пересмотре эпизодов, изменении счета и сбоях в работе табло.

Однако эксперимент не продолжат в текущем сезоне: НБА пока не достигла соглашения с профсоюзом игроков о правилах использования таких устройств.

Главное опасение баскетболистов связано с тем, как собранные данные могут повлиять на их карьеру и заработок. В частности, игроки опасаются, что команды смогут использовать показатели физической работоспособности во время переговоров о контрактах.

Сильвер признал обоснованность этих опасений и заявил, что лиге необходимо договориться с профсоюзом о том, кто сможет получать доступ к данным и для каких целей их разрешат использовать.

При этом комиссар считает, что внедрение носимых технологий во время матчей — логичный следующий шаг. По его словам, многие игроки уже используют подобные устройства большую часть суток, чтобы отслеживать сон и физическое состояние.

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