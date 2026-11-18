Alibaba представила возможности новой ИИ-модели Qwen4-Max, которая способна самостоятельно создавать игры в Unreal Engine и Unity, запускать их и исправлять обнаруженные ошибки. В отличие от обычных помощников для программирования, система работает непосредственно с игровыми движками: собирает сцены, создает механики, настраивает графику и проверяет результат. Разработчик показал три игровых проекта, в том числе мобильную игру с готовой сборкой для Android.

Alibaba

Модель представили 16 ноября. Alibaba утверждает, что для создания игры достаточно описать ее на естественном языке. ИИ самостоятельно формирует структуру проекта, пишет код, размещает объекты, настраивает материалы, освещение, интерфейс и визуальные эффекты. Qwen4-Max поддерживает Unreal Engine, Unity и Godot, а также работает с Blender для создания трехмерных моделей и сцен.

Главной особенностью стала автоматическая проверка результата. После создания проекта агент запускает игру, анализирует изображение и реакцию на действия игрока, а затем вносит исправления. Например, система может обнаружить неправильное положение камеры, ошибки анимации, неудачное освещение или отсутствие визуальной реакции на попадание по противнику.

Такой подход позволяет проводить несколько циклов разработки и тестирования без постоянного вмешательства человека.

В демонстрации Alibaba представила приключение Meow of Magic с котом-магом, заклинаниями и волнами противников, а также фэнтезийную игру Yun Guan Xing, где персонаж летает на мече. Оба проекта созданы на Unreal Engine.

Alibaba

Третьим примером стали мобильные гонки Flying Racer на Unity 6 с дрифтом, ускорением и дополнительными механиками. Последний проект, по заявлению компании, удалось собрать в устанавливаемое Android-приложение.

Для продолжительных задач Alibaba также выпустила инструмент Live Delivery с открытым исходным кодом. Он позволяет агенту выпускать промежуточные версии проекта, получать обратную связь и постепенно улучшать результат.

Разработчик может проверить раннюю сборку, изменить требования и продолжить работу с текущего этапа. Инструмент распространяется под лицензией Apache 2.0 и первоначально поддерживает Codex CLI на macOS и Linux.

Qwen4-Max имеет 2,4 трлн параметров, из которых при обработке каждого токена активируются 71 млрд. Контекстное окно модели достигает 1 млн токенов. Стоимость использования через API составляет $1,5 за миллион входных и $4,5 за миллион выходных токенов. По данным Alibaba, в корпоративных задачах модель использует на 35% меньше токенов, чем предшественница, а средняя стоимость выполнения задания снизилась примерно на 60%.

Однако способность ИИ создавать полноценные игры пока требует независимого подтверждения. Alibaba опубликовала короткие демонстрационные ролики, но не предоставила исходный код и готовые сборки показанных проектов. Отдельное исследование CEGame-Bench, опубликованное в октябре, показало, что современные ИИ-агенты часто успешно собирают игровые проекты, но полностью проходят созданные ими игры лишь в 16% испытаний. Qwen4-Max в этом исследовании не участвовала.

Для игровой индустрии подобные инструменты могут изменить экономику разработки прототипов. Создание базовых механик, тестирование интерфейсов и исправление технических ошибок занимают значительную часть времени небольших команд. Автоматизация этих операций позволит быстрее проверять игровые идеи и сократить расходы на ранних этапах.

Однако создание крупных коммерческих проектов по-прежнему требует работы с балансом, производительностью, художественной составляющей и сложными системами взаимодействия. Именно способность ИИ поддерживать такие проекты на протяжении длительной разработки станет главным испытанием технологии.

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