Корпорация Paramount Skydance внесла изменения в условия своего предложения о приобретении Warner Bros. Discovery. Это решение направлено на устранение ряда финансовых сложностей и повышение привлекательности сделки по сравнению с уже достигнутым соглашением между Warner Bros. Discovery и компанией Netflix.

Romain Malaunay/Unsplash

Согласно обновленному предложению, Paramount Skydance обязуется покрыть часть расходов Warner Bros. Discovery. В их число входит компенсация штрафа в размере $2,8 млрд, который Warner Bros. Discovery должна будет выплатить Netflix в случае отказа от текущей договоренности. Также Paramount предлагает поддержку в рефинансировании долгов и возмещение связанных комиссий на сумму до $1,5 млрд.

Для снижения рисков, связанных со сроками закрытия сделки, Paramount ввела особый механизм выплат для акционеров Warner Bros. Discovery. В случае, если сделка не будет завершена после 31 декабря, акционеры будут получать дополнительную выплату в размере 25 центов за акцию за каждый последующий квартал.

При этом цена предложения в $30 за акцию остается неизменной. В обновленных условиях также не содержатся новые положения, напрямую касающиеся опасений по поводу потенциально высокой долговой нагрузки объединенной компании.

Компания Paramount Skydance подтвердила, что выполнила второй запрос Министерства юстиции США в рамках процедуры антимонопольного согласования. Это означает начало 10-дневного периода ожидания окончательного решения регулятора.

Руководство Warner Bros. Discovery заявило, что рассмотрит улучшенное предложение и предоставит свои рекомендации акционерам. На фондовом рынке после публикации новости был отмечен умеренный рост котировок акций всех вовлеченных в ситуацию компаний.

