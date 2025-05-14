Московская биржа с 20 мая 2025 года начинает на срочном рынке торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика, сообщила пресс-служба площадки. Торговый код будет очевидным — COFFEE (КС), а котировка будет считаться в долларах США за 1 фунт.

Предлагаемый базовый актив – это кофе сорта арабика из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей, торгуемых на зарубежных рынках.

Аналитики еще в конце прошлого года зарегистрировали рекордный рост цен на кофе, на восстановление стоимости одного из самых продаваемых в мире товаров могут уйти годы. Фьючерсы на арабику с поставкой в марте 2025 года в декабре достигли тогда максимума в 348,35 центов за фунт. Это самый высокий уровень почти за 50 лет.

Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах, отметили на Московской бирже.

По данным площадки, кофе как биржевой товар используют и трейдеры, кто непосредственно работает с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья. Для них фьючерс на кофе позволит снизить влияние рыночной волатильности на стабильность бизнес-процессов.

Лот контракта составит 10 фунтов, что примерно равно 3 100 рублям. Сроки исполнения — пять раз в год: в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Таким образом, с 20 мая инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июне и августе 2025 года.