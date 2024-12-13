По словам аналитиков, наблюдается рекордный рост цен на кофе, а на восстановление стоимости одного из самых продаваемых в мире товаров могут уйти годы, сообщает CNBC. Фьючерсы на кофе арабика с поставкой в марте достигли максимума в 348,35 центов за фунт. Это самый высокий уровень почти за 50 лет.

За последнее время стоимость кофе выросла на 70%. Последний раз цена на бобы арабики, самого популярного сорта в мире, поднималась до этой отметки в 1977 году, когда снегопад уничтожил значительные площади бразильских плантаций.

Спрос на кофе, который является основным напитком для миллиардов людей по всему миру, в последние годы увеличился благодаря росту его потребления в Китае. Однако производство с трудом поспевает за растущим спросом.

Зерна арабики, известные своим мягким вкусом и сладким ароматом, составляют от 60% до 70% мирового рынка кофе. Засуха, высокие температуры и зависимость от поставок из относительно небольшого числа регионов считаются основными причинами роста цен.

Фьючерсы на робусту также поднялись до рекордного уровня. Зерна этого сорта известны своим насыщенным и горьким вкусом. Они обычно используются для приготовления растворимых вариантов напитка.

Рост цен на кофе, который считается вторым по торговому объему товаром после сырой нефти, происходит на фоне опасений по поводу урожая 2025 года в Бразилии, крупнейшем в мире производителе.

«В августе и сентябре в стране наблюдалась сильнейшая за 70 лет засуха, за которой в октябре последовали проливные дожди, что вызвало опасения, что урожай может погибнуть», — заявил глава отдела товарной стратегии датского Saxo Bank Оле Хансен в аналитической записке.

Это может означать, что ценам на кофе потребуется много времени для восстановления. По словам главного экономиста по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвида Оксли, этому может способствовать повышение объема предложения предложения и наращивание запасов. Этот процесс может занять годы.

«Как и какао, кофе выращивается в относительно узком тропическом поясе, а основными производителями являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Эфиопия, — говорит Хансен. — Это делает его особенно уязвимым к неблагоприятным погодным условиям, особенно в Бразилии и Вьетнаме, на долю которых приходится около 56% мирового производства».

Ранее стало известно, что некоторые фермеры из Бразилии отложили поставки своего урожая в надежде на более высокие цены. Бразильские торговые компании Atlantica и Cafebras объявили, что намерены начать переговоры с кредиторами в судебном порядке, поскольку они не получили обещанной поставки от фермеров в 900 тыс. мешков кофе по 60 кг.