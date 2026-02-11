Для большинства представителей малого и микробизнеса в России новогодние праздники не стали временем финансового бума. Согласно опросу издания «Т-Бизнес секреты», в котором приняли участие более 350 предпринимателей, половина компаний (50%) отметила снижение выручки в период праздников по сравнению со среднегодовыми показателями. Рост доходов смогли зафиксировать лишь 18% респондентов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Jakub Żerdzicki/Unsplash

Исследование показывает, что новогодний всплеск является локальным явлением, а не универсальным трендом. Для трети (33%) малых компаний этот период остается важным или даже ключевым для годовой выручки. Однако для подавляющего большинства (67%) праздники не оказывают существенного влияния на бизнес, а 42% предпринимателей прямо заявили, что «Новый год — не сезон вообще».

Финансовая нагрузка на бизнес в этот период возросла. Каждый третий предприниматель (33%) был вынужден обратиться к кредитам или займам перед праздниками. Основными целями заемных средств стали расчеты с поставщиками, закупка товаров и покрытие текущих операционных расходов.

Эмоциональный фон в предпринимательской среде в январе оказался противоречивым. С одной стороны, в описаниях месяца часто звучали слова «хаос», «долг» и «выгорание», отражающие усталость и финансовые сложности после праздников.



С другой стороны, именно слово «надежда» стало самым упоминаемым в ответах респондентов, опередив все негативные формулировки. Для многих январь стал временем стратегической перезагрузки, подведения итогов и планирования, что отразилось в таких популярных определениях, как «планы», «начало» и «переосмысление».

Значимым трендом стал рост ценовой чувствительности клиентов. Почти 60% предпринимателей отметили, что покупатели стали дольше принимать решения, активнее сравнивать предложения и чаще просить скидки. Каждый четвертый (24%) зафиксировал падение продаж дорогих товаров, а 15% столкнулись с ростом возвратов и отказов от заказов.

