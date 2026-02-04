Итоги 2025 года для малого и среднего бизнеса в России сложились противоречиво, но с явным креном в позитив, свидетельствуют результаты масштабного анализа, проведенного экспертами платформы «МойСклад» на основе данных 50 тыс. предприятий розницы, онлайн-торговли и производства из разных уголков страны. Хотя средний прирост выручки по России остановился на отметке в 8%, отдельные территории показали гораздо более впечатляющие результаты.

Белгородская область заняла первое место по темпам роста выручки, увеличив показатель на 33% относительно уровня 2024 года. Следующими за ней идут Томская область с приростом в 31% и Калмыкия с увеличением на 30%.

В первую пятерку регионов с наибольшими успехами также попали Воронежская область, показавшая рост на 27%, и Новосибирская область с показателем +24%. К регионам с позитивной тенденцией относятся также Пермский край (+23%), Свердловская область (+22%), Башкортостан (+19%), Иркутская область (+18%) и Татарстан (+15%).

На карте деловой активности есть и точки спада. Сокращение оборотов фиксируется в Дагестане, Чечне, Омской и Кировской областях, а также в Ставропольском крае. Еще одна группа регионов, включающая Московскую область, Красноярский край, Крым, Ивановскую и Оренбургскую области, а также Хабаровский край, показывает рост, не успевающий за инфляцией. В крупнейших центрах — Москве (+7%), Санкт-Петербурге (+11%), Московской (+3%) и Ленинградской (+7%) областях наблюдается положительная, хотя и довольно сдержанная динамика.

Эксперты отмечают, что максимальный рост отмечается в тех регионах, чья экономическая активность тесно взаимосвязана с выполнением госконтрактов, развитием оборонного сектора и сферой внутреннего туризма.

Кроме того, исследование также позволило сравнить эффективность разных путей продаж. Наиболее динамичный рост показали компании, которые сделали ставку на маркетплейсы — их совокупная выручка за год приросла на 10%. Особенно активно продажи через маркетплейсы развивались летом и осенью 2025 года, достиигнув максимального значения в декабре, когда оборот площадок вырос на 16% относительно аналогичного месяца прошлого года. Для сравнения, традиционные розничные сети увеличили продажи на 9%.

Эксперты обращают внимание на общее замедление темпов роста малого бизнеса после нескольких лет активного развития. Показательно, что в 2024 году прирост составил 18%, тогда как годом ранее — 23%. Авторы исследования считают, что фаза быстрого роста, которая подпитывалась развитием маркетплейсов и другими благоприятными факторами, завершилась. Согласно прогнозам, в 2026 году предпринимателям стоит с повышенным вниманием относиться к финансовой устойчивости и аналитике, поскольку существенных перемен не ожидается.

В числе основных испытаний для малого и среднего бизнеса помимо повышения налогов, стало общее удорожание операционной среды, включая услуги логистики и другие сопутствующие расходы. Кроме того, фиксируется изменение потребительского поведения: активность покупателей в течение прошлого года в целом снижалась, фиксируя лишь отдельные краткосрочные всплески. Потребители стали более осторожными и предпочитают накапливать сбережения, а не совершать покупки.

При этом аналитики не исключают того, что в 2026 году на рынке реализуется накопленный за предыдущий период отложенный спрос, что может стать стимулом для оживления деловой активности.

