Осень 2025 года стала настоящим бумом для специалистов, обеспечивающих работу маркетплейсов. Анализ «Авито Работы» показывает, что в преддверии зимнего наплыва онлайн-покупок компании не только резко увеличили количество вакансий, но и значительно подняли планку зарплатных предложений. Средний уровень доходов в отрасли за год вырос на 32%, достигнув отметки в 83 401 руб. в месяц. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Наибольший рост зарплат оказался у складских специалистов. Упаковщики получили увеличение средней зарплаты на 62%, их доходы дошли до 92 052 руб. Сотрудники складов увидели рост на 53% с результатом в 107 707 руб., а комплектовщики — на 45% до 93 817 руб.

Грузчики и кладовщики также зафиксировали существенное повышение на 26% и 22% соответственно. Даже офисные позиции не остались в стороне: менеджеры по работе с клиентами и маркетплейсами получили прибавку в 10−13%.

Параллельно с ростом доходов резко увеличилась и потребность в конкретных специалистах. Спрос на стикеровщиков вырос на рекордные 88%, на курьеров — на 75%, а на упаковщиков — на 54%. Такая динамика напрямую связана с подготовкой компаний к сезонному увеличению объемов заказов и доставки, когда от скорости и качества работы логистической цепочки зависит успех всего бизнеса.

По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрея Кучеренкова, эта тенденция отражает зрелость рынка: компании активно инвестируют в персонал перед высоким сезоном, а соискатели все чаще рассматривают сферу маркетплейсов как перспективное направление для стабильного заработка.

В результате осенние месяцы стали периодом взаимной заинтересованности, где потребности бизнеса в оперативном закрытии вакансий встретились с готовностью специалистов работать в динамично развивающейся отрасли.