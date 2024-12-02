Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11,4%, подсчитали в «Руспродсоюзе». При этом в 2023 году рост составил примерно 9%. Для расчета использовались текущие розничные цены на ингредиенты для салатов, бутерброды с красной рыбой и сливочным маслом, курицу, сыр и сырокопченую колбасу, мандарины, шампанское и соки, а также шоколадные конфеты.

Сильнее всего из новогодней продуктовой корзины за год подорожал картофель. Цена на него увеличилась сразу на 65%, с 27,8 руб. до 46 руб. за килограмм. Стоимость красной икры увеличилась за год на треть, с 6,1 тыс. руб. до 8,1 тыс. руб. Цена на сливочное масло также заметно выросла (31,3%) — с 835,23 руб. до 1096,11 руб. за 1 кг.

Шампанское подорожало чуть больше чем на 10% — с 465,63 руб. до 513,66 руб. за бутылку. Также в пределах 10% подорожали красная рыба и сельдь, сыры, куриные яйца и многие другие продукты. Мандарины выросли в цене менее чем на 3,6% — с 244,6 руб. до 253,4 руб. за килограмм.

Эксперты отметили, что курица, цены на которую в прошлом году били рекорды, в этом году подешевела (-7%). Год назад 1 кг стоил 229,65 руб., а в этом цена снизилась до 214,55 руб. При этом курица стала единственным продуктом для новогоднего застолья, который показал отрицательную динамику.

Причины подорожания у каждого из продуктов свои. Например, в этом году урожай картофеля снизился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Из-за этого оптовые цены оказались вдвое выше, чем год назад. Тогда был получен рекордный за последние 30 лет урожай.

На подорожании икры отразилось снижение улова лососевых рыб. В этом году российские рыбаки выловили 235,4 тыс. тонн, что стало худшим результатом с 2005 года. Следовательно, уменьшилось и производство красной икры, с рекордных 25 тыс. в прошлом году до 11–12 тыс. тонн. В этом году оптовые цены на икру горбуши, кеты и нерки находятся в одном диапазоне и в среднем составляют 7–8 тыс. руб. за 1 кг.

Главной причиной повышения цен на молочную продукцию эксперты называют рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по ключевым статьям. Выросли расходы предприятий на заработные платы (+37% за два года), корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования.

На стоимость алкоголя влияют увеличивающиеся акцизы. На алкоголь из недружественных стран к этому добавляются повышенные пошлины, которые составляют сейчас 25%.

Мандарины дорожают, так как поставляются в Россию из других стран. На их стоимость влияет прежде всего курс рубля.

Мясо курицы в прошлом году подорожало более чем на 25%. В этом году, по данным Росстата, цены на куриное мясо откатились назад на 5,4%.

Ситуацию удалось стабилизировать в том числе благодаря введенному в 2024 году разрешению на беспошлинный ввоз 140 тыс. тонн куриного филе. Также производство птицы за январь — октябрь 2024 года выросло на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее стало известно, что около 35% россиян не хотят или не собираются отмечать Новый год. Опрос показал, что те, кто все-таки решили устроить праздник, планируют сэкономить на подарках родным и близким.