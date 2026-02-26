Столичный рынок премиальной недвижимости зафиксировал неожиданный тренд: все больше девелоперов отказываются от встраивания общедоступных магазинов и сервисов в элитные жилые комплексы. Доля таких закрытых проектов в Москве подскочила с 7 до 16% за три года. К такому выводу пришли специалисты NF Group и October Group.

Приватность имеет вполне осязаемое выражение в рублях. В московских ЖК без доступа посторонних средняя стоимость квадратного метра достигла 2,88 млн. Это на 41% выше, чем в комплексах, где первые этажи отданы под открытую коммерцию — там аналогичный показатель составляет 2,04 млн. Каждый квадрат в закрытом проекте обходится покупателю дополнительно более чем в 800 тыс. руб.

В Северной столице разрыв между приватными и открытыми комплексами оказался еще более разительным. Петербургские закрытые резиденции предлагают метры по 1,35 млн руб., тогда как в домах со свободным доступом в торговые галереи цена квадрата держится на уровне 780 тыс. Надбавка за изоляцию здесь достигает почти 570 тыс. руб.

По данным аналитиков, на начало 2026 года в Москве эксплуатируется 12 жилых комплексов, где инфраструктура работает исключительно на резидентов. В Петербурге таких объектов всего пять.

При этом такие комплексы заметно уступают по масштабам обычным новостройкам. В столице среднее количество лотов в них составляет 80, в то время как в жилых массивах с общедоступной коммерцией — 219 квартир. Петербург демонстрирует еще более показательный контраст: 37 квартир в приватных домах против 195 в проектах с открытой инфраструктурой.

Эксперты характеризуют такие новостройки как камерные. Это пространства, где круг соседей ограничен, а все удобства существуют исключительно для жильцов.

Московские застройщики в ста процентах случаев размещают некоммерческие сервисы на первых этажах. В Петербурге такую схему выбирают 80% девелоперов. Столичные компании иногда проявляют оригинальность и переносят зоны отдыха на крыши.

Безусловным лидером среди удобств остаются фитнес-залы. Многие проекты дополняют их спа-комплексами. Реже в таких ЖК появляются коворкинги, а отдельные девелоперы предлагают жильцам по-настоящему эксклюзивную опцию — частные причалы для яхт.

Ольга Широкова, партнер и региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group, ожидает, что волна приватных проектов не схлынет. Однако перед застройщиками встает новая задача: при создании элитного жилья не перегрузить его избыточными опциями, поскольку современный покупатель тщательно оценивает, готов ли он оплачивать эксплуатацию всех предлагаемых удобств.

