Новости

Новую мини-Лабубу можно будет повесить на телефон

Объявление о выпуске новой мини-версии Лабубу стимулировало рекордный рост акций компании Pop Mart International Group Ltd., сообщает Bloomberg. Исполнительный директор компании отметил, что теперь брелок, который носят в основном на сумках, можно будет повесить на мобильный телефон.

David Kristianto / Unsplash

Акции китайской компании по производству игрушек Pop Mart достигли рекордного значения за последние четыре месяца после того, как директор компании Ван Нин заявил, что они могут с легкостью превзойти годовой прогноз продаж, и объявил о выпуске новой мини-версии игрушки Лабубу уже на этой неделе. 

Также Ван Нин назвал игрушку «блокбастером» и отметил, что теперь она станет такого размера, что ее можно будет повесить на мобильный телефон. 

Читайте также

Брелок за $5 тыс.: чему бизнес может научиться у Лабубу

По словам директора компании, даже он не смог точно предсказать рост доходов на фоне ажиотажа вокруг монтров Лабубу по всему миру. Ван Нин также отметил, что если ранее в этом году Pop Mart надеялся, что продажи достигнут 20 млрд юаней ($2,8 млрд), то теперь он считает, что получить и 30 млрд юаней «будет совсем несложно».

Акции выросли на целых 14%, что является самым высоким показателем с момента размещения акций компании в декабре 2020 года. Это компенсировало предыдущие потери в размере до 4,7%, когда некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу того, как долго продержится спрос на популярных персонажей Pop Mart.

Темы
2025 акции Китай