Объявление о выпуске новой мини-версии Лабубу стимулировало рекордный рост акций компании Pop Mart International Group Ltd., сообщает Bloomberg. Исполнительный директор компании отметил, что теперь брелок, который носят в основном на сумках, можно будет повесить на мобильный телефон.

David Kristianto / Unsplash

Акции китайской компании по производству игрушек Pop Mart достигли рекордного значения за последние четыре месяца после того, как директор компании Ван Нин заявил, что они могут с легкостью превзойти годовой прогноз продаж, и объявил о выпуске новой мини-версии игрушки Лабубу уже на этой неделе.

Также Ван Нин назвал игрушку «блокбастером» и отметил, что теперь она станет такого размера, что ее можно будет повесить на мобильный телефон.

По словам директора компании, даже он не смог точно предсказать рост доходов на фоне ажиотажа вокруг монтров Лабубу по всему миру. Ван Нин также отметил, что если ранее в этом году Pop Mart надеялся, что продажи достигнут 20 млрд юаней ($2,8 млрд), то теперь он считает, что получить и 30 млрд юаней «будет совсем несложно».

Акции выросли на целых 14%, что является самым высоким показателем с момента размещения акций компании в декабре 2020 года. Это компенсировало предыдущие потери в размере до 4,7%, когда некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу того, как долго продержится спрос на популярных персонажей Pop Mart.