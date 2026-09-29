Новые игроки стали заметно реже выходить на российский рынок выращивания зерна. За восемь месяцев 2026 года число новых компаний и ИП, зарегистрированных с таким основным видом деятельности, снизилось на 34,6% год к году, до 2,4 тыс., следует из данных «Контур. Фокуса».

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Приток новых игроков сокращается вместе с рентабельностью отрасли. В начале 2026 года среднерыночный показатель в растениеводстве составлял 11,8−11,9% против 21−28% двумя годами ранее, рассказала партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. По ее оценке, около 40% компаний сейчас работают в убыток.

Особенно заметны проблемы в зерновом сегменте. Производителей одновременно давят растущая себестоимость, низкие внутренние цены и ограничения на экспортную логистику. Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов отмечает, что сложности с вывозом урожая приводят к избытку предложения внутри страны и дополнительно давят на цены.

Масштаб проблем с вывозом виден и в экспортной статистике. В августе поставки российского зерна за рубеж составили 1,7 млн тонн против 5,9 млн тонн годом ранее, приводят данные Strategy Partners. Из-за ограничений экспортной логистики больше зерна остается на внутреннем рынке, усиливая избыток предложения и давление на цены производителей.

Одновременно сокращается и число действующих участников рынка. На 1 сентября в России насчитывалось 74,2 тыс. организаций и ИП, специализирующихся на выращивании зерновых, — на 1,9% меньше год к году. В растениеводстве в целом число компаний и предпринимателей сократилось на 1%, до 124,5 тыс. За январь—август в отрасли зарегистрировали 5,8 тыс. новых участников — на 26,8% меньше, чем годом ранее.

В таких условиях крупные агрохолдинги оказываются устойчивее небольших хозяйств. За счет масштаба они могут полнее загружать собственные элеваторы, экономить на закупках и логистике, проще привлекать финансирование и дольше хранить урожай, не продавая его сразу после уборки. У небольших производителей возможностей переждать период низких цен значительно меньше.

В ближайшее время приток новых игроков, по оценке экспертов, останется слабым. Корягина считает рынок перенасыщенным и отмечает, что у действующих компаний сейчас почти нет свободной прибыли для новых инвестиций. Суворов ожидает дальнейшей консолидации и перераспределения активов внутри сегмента. Часть производителей также продолжит сокращать площади под зерновыми в пользу более маржинальных масличных культур.

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