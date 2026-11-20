Крупнейшие сервисы доставки попросили правительство перенести на 2029 год введение новых требований к курьерам на электровелосипедах. Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний направила соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, профильным министрам и мэру Москвы Сергею Собянину. С письмом ознакомились «Ведомости».

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Авторы обращения считают, что бизнесу потребуется время, чтобы переоформить работу курьеров, обновить транспорт и изменить маршруты. Без переходного периода новые требования могут на несколько месяцев серьезно нарушить работу доставки. В ассоциацию входят Ozon, Wildberries & Russ, X5, «Вкусвилл», «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда», «Купер», «Самокат», «Магнит» и «Лента».

Минтранс предложил запретить движение по тротуарам и пешеходным зонам на электровелосипедах с максимальной скоростью 25 км/ч и мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт. Такие устройства ведомство предлагает приравнять к мопедам, а для управления ими потребовать водительские права категории «М». Курьерам придется передвигаться по проезжей части. Проект поправок в ПДД министерство опубликовало для общественного обсуждения в ноябре. Разработать ограничения для электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах ранее поручил Минтрансу и МВД президент Владимир Путин.

По оценке ассоциации, только в Московском регионе работают более 50 тыс. курьеров, в Петербурге и Ленинградской области — около 20 тыс. Массовое получение прав потребует дополнительных расходов: обучение в автошколе обходится в 20–30 тыс. руб. Кроме того, компаниям придется менять транспорт и перестраивать логистику. В качестве альтернативы бизнес рассматривает переход на электровелосипеды мощностью до 250 Вт, однако участники рынка опасаются дефицита таких устройств, роста закупочных и арендных цен, а также сокращения числа доступных курьеров.

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Компании также предупреждают о рисках при движении курьеров по дорогам общего пользования. Небольшие электровелосипеды хуже заметны водителям, а зимой опасность повышают скользкое покрытие и дефекты дорожного полотна. При этом рынок уже испытывает нехватку работников. По словам гендиректора OneSync Сергея Алумова, в городах-миллионниках на утренний и вечерний пики — с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 — в III квартале 2026 года пришлось 42% доставок. После ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в Петербурге компаниям потребовалось больше курьеров, чтобы сохранить прежние интервалы доставки, а их заработки выросли на 20–25%.

В Минтрансе сообщили, что проект поправок обсуждается с заинтересованными сторонами. Автоюрист Лев Воропаев считает перенос ограничений до 2029 года неоправданным и предлагает бизнесу перейти на электровелосипеды мощностью менее 250 Вт или обычные велосипеды. По данным Госавтоинспекции, за январь — сентябрь 2026 года произошло 4025 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Число пострадавших увеличилось на 40%, до 4269 человек, погибших — на 6,3%, до 68.

Директор автошколы Москвы Дмитрий Болотников считает, что введение прав категории «М» само по себе не решит проблему безопасности, поскольку курьеры могут продолжить нарушать правила, чтобы быстрее выполнять заказы.

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