Изменение системы штрафов Ozon может привести к росту цен на маркетплейсах на 3–5%, предупреждают эксперты. С 19 ноября площадка снизит допустимый уровень ошибок при отгрузке и введет дополнительный сбор за передачу заказов дольше шести часов. Новые расходы сильнее всего затронут небольших продавцов и поставщиков товаров с низкой маржой, говорится в исследовании «ПЭК: Фулфилмент», Ассоциации представителей электронной торговли и компании «Мебелик».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ozon с 22 сентября возобновил штрафы за превышение индекса ошибок при работе по модели FBS, когда продавец сам доставляет товары покупателям. Сейчас при показателе ниже 5% санкции за просрочку отгрузки и отмену заказов по вине селлера не применяются. При индексе от 5,1% до 10% штраф составляет 1% от стоимости товаров, выше 10% — 2%.

С 19 ноября штрафы начнут начислять уже при индексе ошибок от 2%: ставка составит 1% от стоимости товаров в отправлении. При показателе от 5,1% до 10% она вырастет до 2%, а при 10–20% — до 4%. Кроме того, продавцы смогут сами выбирать срок передачи заказов, но за отгрузку дольше шести часов придется платить сбор от 0,25% до 3% стоимости товаров — в зависимости от заявленного времени.

В Ozon пояснили «Коммерсанту», что учитываются только задержки и отмены по вине продавца. Сбои инфраструктуры маркетплейса на индекс не влияют. Показатель рассчитывается за последние две недели, поэтому селлеры могут сравнительно быстро исправить ситуацию, отметили в компании.

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Дополнительные расходы могут усилить давление на продавцов, которые переходят на FBS и самостоятельно обрабатывают и хранят товары. Такой переход ускорился в том числе из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. По данным банка «Точка», к концу августа эту модель на Wildberries использовали 97,4% селлеров. При этом задержки возникают не только по вине предпринимателей: перенаправление логистических потоков после атак увеличило нагрузку на распределительные центры и пункты приемки, отмечают в сервисе «МойСклад».

Снижение порога ошибок с 5% до 2% означает, что штрафы могут затронуть даже продавцов с редкими задержками. Особенно уязвимы небольшие компании с ограниченными складскими ресурсами и селлеры низкомаржинальных товаров: им сложнее покрыть дополнительные расходы за счет прибыли. Раньше штрафы за опоздание частично компенсировались скидками за быструю отгрузку, но теперь избежать начислений на Ozon будет сложнее даже при ежедневной передаче заказов, считает эксперт Ассоциации участников рынка электронной коммерции Алена Деньщикова.

При отгрузке через пункты выдачи заказов уложиться в сроки проще, однако для этого продавцам может понадобиться передавать товары два-три раза в день. Это увеличит операционные расходы. В результате селлеры могут переложить часть затрат на покупателей, что и создает риск роста цен на маркетплейсах.

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