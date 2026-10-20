Союз электронной торговли обратил внимание ФАС на изменения в механике распродаж Ozon. Объединение просит проверить, позволяют ли новые настройки продавцам самостоятельно определять объем товаров, продаваемых со скидкой, как того требует законодательство о платформенной экономике.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Обращение датировано 15 октября. Директор союза Георгий Багирян попросил главу ФАС Максима Шаскольского и директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиту Кузнецова дать оценку действиям маркетплейса.

По сообщениям предпринимателей, после обновления настроек они лишились возможности устанавливать количественные ограничения для части акционных товаров. Также возникли сложности с исключением отдельных позиций из распродаж. В итоге продукция может продаваться со скидкой в большем количестве, чем планировал владелец бизнеса. Это создает дополнительные риски для участников FBO, которые размещают товары на складах Ozon.

Правовая сторона вопроса связана с законом «О платформенной экономике», вступившим в силу 1 октября. Его статья 9 устанавливает, что маркетплейс не вправе снижать цену за счет продавца без его согласия. Предприниматель может заранее определить, на какие товары и в течение какого срока распространяется скидка, задать минимальную цену или отозвать согласие до заключения договора купли-продажи. Площадка должна обеспечить техническую возможность реализовать эти права.

Читайте также Пострадавшим от атак продавцам Ozon дали годовую отсрочку по налогам

Еще один повод для проверки — предложенный Ozon алгоритм прекращения участия в акции. В разъяснениях от 8 октября компания рекомендовала повышать предельную цену товара, чтобы вывести его из распродажи. Союз просит выяснить, насколько надежно работает этот механизм, и проверить соблюдение не только закона «О платформенной экономике», но и закона «О защите конкуренции». В объединении подтвердили подлинность обращения.

Ozon объясняет изменения техническим обновлением, которое было запущено 12 октября. Компания утверждает, что коммерческие условия не менялись: если предельная цена товара соответствует требованиям акции, он участвует в распродаже, а при превышении акционного порога автоматически из нее исключается. По заявлению маркетплейса, инструменты управления акциями по-прежнему доступны продавцам. В ФАС сообщили, что рассмотрят обращение после его получения.

Отдельно Ozon меняет финансовые условия для владельцев пунктов выдачи заказов. С 1 декабря они должны будут перечислять площадке до 1% вознаграждения за выданные заказы. Для ПВЗ, работающих менее года, установлена плата в размере 1 руб. У Wildberries и «Яндекс Маркета» аналогичного сбора нет. Ozon обосновал нововведение агентской моделью сотрудничества, предполагающей оплату услуг владельцев пунктов, но не раскрыл формулу расчета суммы в пределах установленного лимита.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.