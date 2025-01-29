Евросоюз готовит очередной, 16-й по счету пакет санкций, нацеленный на российский экспорт алюминия, работу банковской системы и транспортировку нефти по морю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание отметило, что окончательное решение по перечню мер еще не принято.

Новый санкционный пакет может включать введение ограничений против 70 судов, перевозящих российскую нефть. При этом подобное решение должно быть одобрено всеми странами ЕС. Некоторые из них, включая Венгрию, выступают против ужесточения ограничений.

Другие предложения включают введение санкций против трех российских банков, осуществляющих деятельность за рубежом, а также организаций за пределами страны, которые используют московскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), эквивалентную SWIFT.

При первой публикации, согласно ссылкам на этот материал в других СМИ, речь шла о 15 российских банках. Однако материал, опубликованный на сайте Bloomberg в ночь на 29 января, был обновлен утром того же дня.

Евросоюз также предлагает ввести ограничения на большее количество программного обеспечения, оборудования и других технологий, используемых в системах вооружений, а также на десятки компаний, включая многие фирмы в Китае, Турции и других странах, которые помогли России обойти ранее введенные меры.

Помимо прочего идет обсуждение пошлин на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую из России и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения. Для их одобрения понадобится согласие лишь 65% членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует запретить поставки игровых приставок в Россию, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками. Запрет будет нацелен на такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox от Microsoft. С предложением выступила верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас.