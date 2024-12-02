США ввели третью за три года волну санкций против китайской полупроводниковой промышленности, сообщает Reuters. Они ограничили экспорт в Китай 140 компаниям, включая производителя оборудования для чипов Naura Technology Group. Попытка сдержать амбиции Пекина в области производства чипов также затронет китайских производителей инструментов для чипов Piotech и SiCarrier Technology.

Этот шаг является одной из последних попыток администрации Байдена ограничить возможности Китая по доступу и производству микросхем, которые могут способствовать развитию искусственного интеллекта для военных целей или иным образом угрожать национальной безопасности США.

Пакет мер включает в себя ограничения на поставки в Китай чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые имеют решающее значение для высокотехнологичных приложений, таких как обучение искусственного интеллекта; новые ограничения на 24 дополнительных инструмента для производства чипов и три инструмента для программного обеспечения, а также новые ограничения на экспорт оборудования для производства чипов, произведенного в Сингапуре и Малайзии.

Запрет, вероятно, затронет компании Lam Research, KLA и Applied Materials, а также голландского производителя оборудования ASM Internationa. Среди китайских компаний, столкнувшихся с новыми ограничениями, почти 20 компаний, занимающихся полупроводниками, две инвестиционные и более 100 производителей инструментов для изготовления микросхем.

Американские законодатели утверждают, что некоторые из этих предприятий, в том числе Swaysure Technology, Qingdao SiEn и Shenzhen Pensun Technology, работают с китайской Huawei, лидером в области телекоммуникационного оборудования. Несмотря на то что компания находится под американскими санкциями, она стала центром передового производства и разработки чипов в Китае.

Все эти компании будут добавлены в список юридических лиц, который запрещает американским поставщикам поставлять им продукцию без получения специальной лицензии.

В последние годы Китай активизировал свое стремление стать самодостаточным в полупроводниковом секторе, поскольку США и другие страны ограничили экспорт передовых чипов и инструментов для их производства. Тем не менее страна по-прежнему отстает от лидеров индустрии, таких как Nvidia, и производителя оборудования для чипов ASML.

США намерены ввести дополнительные ограничения и в отношении Semiconductor Manufacturing International, одного из крупнейших китайских контрактных производителей микросхем. А также впервые включат в список две компании, которые инвестируют в чипы. Это китайская частная инвестиционная компания Wise Road Capital и технологическая фирма Wingtech Technology.

Новые санкции могут навредить некоторым союзникам США, ограничив возможности их компаний по поставкам в Китай. Новый пакет расширит полномочия США по ограничению экспорта оборудования для производства микросхем американских, японских и голландских производителей, изготовленного в других частях света, на определенные заводы по производству микросхем в Китае.

Под его действие подпадает оборудование, произведенное в Малайзии, Сингапуре, Израиле, Тайване и Южной Корее, в то время как Нидерланды и Япония будут освобождены от него. Расширенное правило о прямой иностранной продукции будет применяться к 16 компаниям из списка юридических лиц, которые считаются ключевыми для Китая в области производства микросхем.

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