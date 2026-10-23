Российские компании стали активнее искать резервные дата-центры после октябрьских атак беспилотников на инфраструктуру крупных ИТ-компаний. Интерес к собственным и контейнерным ЦОДам начал расти еще летом, а после атак поставщики получили новую волну запросов. При этом сроки поставки готовых комплексов увеличились, а операторам приходится решать, как защитить действующие площадки и обеспечить работу сервисов в случае новых повреждений.

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В октябре беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Затем под удар попал строящийся ЦОД Сбербанка в Саратовской области, а 18 октября — площадка VK в Ленинградской области. На объектах «Яндекса» часть оборудования вышла из строя, что привело к перебоям в работе нескольких сервисов компании и облачной платформы Yandex Cloud. Чтобы ускорить восстановление работы клиентов облака, «Яндекс» договорился с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении их данных и приложений. Сбербанк и VK заявили, что атаки не нарушили работу их сервисов.

Спрос на резервную инфраструктуру начал расти еще летом, а октябрьские атаки вызвали новую волну обращений к поставщикам. По оценке технического эксперта Netwell Константина Богданова, с июля по октябрь интерес к индивидуальным дата-центрам оказался примерно на 50% выше, чем в первом полугодии 2026 года. Бизнес также присматривается к контейнерным ЦОДам — готовым комплексам, которые можно разместить отдельно от основной инфраструктуры без строительства полноценного здания. Однако получить их быстро становится сложнее. По данным рынка, у отдельных поставщиков срок отгрузки увеличился с одного-двух до шести-восьми месяцев.

Быстро восстановить поврежденные мощности сложно не только из-за стоимости оборудования, но и из-за длительных сроков его поставки. По оценке Orion soft, с 2022 по 2026 год средняя стоимость сервера выросла в четыре-пять раз. Строительство новых дата-центров осложняют нехватка подходящих площадок, дефицит электроэнергии и сложности с подключением к электросетям. По оценке старшего инвестиционного директора Kama Flow Романа Чустузиана, возведение нового здания для ЦОДа занимает около полутора лет, а замена утраченных суперкомпьютеров в условиях санкций может растянуться на два года.

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Отдельной статьей расходов для операторов становится защита дата-центров от беспилотников. По оценкам участников рынка, комплексное оснащение крупного ЦОДа защитными средствами может обойтись в сотни миллионов рублей. Требования к такой защите пока остаются размытыми, поэтому операторы самостоятельно выбирают меры безопасности с учетом особенностей своих площадок и финансовых возможностей. Дополнительные расходы вместе с удорожанием оборудования могут привести к росту цен на размещение серверов и облачные услуги, прежде всего по новым договорам.

Минцифры до конца 2026 года планирует подготовить меры поддержки строительства дата-центров, в том числе механизмы льготного финансирования. Новые площадки ведомство предлагает размещать прежде всего в регионах с избытком электроэнергии — например, на Урале и в Восточной Сибири. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в России находятся на разных стадиях реализации 42 проекта ЦОДов, большинство из них — за пределами столичного региона. Однако гарантированного выделения электрической мощности для таких объектов пока не предусмотрено, что остается одним из препятствий для развития инфраструктуры.

Бизнес предлагает и временные решения на случай новых масштабных сбоев. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила разрешить компаниям в аварийном режиме откладывать передачу данных в государственные информационные системы и фискализацию расчетов. Ассоциация больших данных, в свою очередь, выступила за возможность временного хранения и обработки персональных данных россиян в дружественных странах при соблюдении требований к их защите. По мнению юриста Ярослава Шицле из «Рустам Курмаев и партнеры», одним из возможных вариантов могло бы стать хранение основных баз данных в России, а резервных копий — за рубежом. Однако для этого необходимо соблюдать правила трансграничной передачи персональных данных, а для отдельных категорий информации действуют дополнительные ограничения.

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