Компания Alibaba представила искусственный интеллект, который самостоятельно находит товары и поставщиков, что может кардинально преобразовать онлайн-торговлю, сообщает South China Morning Post.

freepik

Китайская компания Alibaba Group Holding разработала нового агента с искусственным интеллектом, который берет на себя всю трудоемкую работу: генерацию идей продукта, создание прототипов, проверку на соответствие требованиям и поиск поставщиков. Такая технология способна радикально изменить рынок онлайн-торговли в условиях усиливающейся конкуренции, когда крупные компании все чаще выпускают собственных ИИ-агентов.

В Alibaba заявили, что их агент может сократить время, затрачиваемое на изучение рынка и поиск поставщиков, до нескольких минут, что поможет продавцам оптимизировать свою деятельность.

Прочитайте также OpenAI представила продвинутые инструменты для создания собственных ИИ-агентов

По данным компании, агент создан на базе модели Qwen и обучен работе с огромным объемом данных. Он может обрабатывать 1 миллиард списков товаров и 50 миллионов профилей поставщиков. Также агент может помогать продавцам разрабатывать свои собственные товары. Пользователям необходимо передать концепцию нового продукта агенту, а он, в свою очередь, сформирует подробный отчет о разработке продукта, предоставит информацию и рынке и даст рекомендации по соответствию требованиям.



Компания Alibaba внедряет агентов с искусственным интеллектом, чтобы опередить других крупных китайских технологических игроков в гонке по масштабному применению ИИ во всех бизнес-подразделениях, повысить эффективность работы и сократить издержки.