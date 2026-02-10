Подавляющее большинство российских компаний в качестве главной проблемы, которая сдерживает их инвестиционную активность, называют недостаток собственных средств. Этот вывод следует из последнего мониторинга Банка России.

Jose Vazquez/Unsplash

Согласно данным опроса, после нехватки средств в топ-3 ключевых препятствий для инвестиций вошли неопределенность экономической ситуации в стране и слабый спрос на продукцию.

В прошлом году основной проблемой была именно экономическая неопределенность, но за год ситуация изменилась. Эксперты связывают это с длительным сохранением высокой ключевой ставки, которая превышала 20% в течение большей части 2025 года, а в настоящий момент остается на уровне 16%.

Дорогие кредиты серьезно повлияли на финансовое состояние бизнеса. По оценкам аналитиков, в третьем квартале 2025 года российские компании тратили на выплату процентов по займам в среднем 36% своей прибыли, что стало рекордным показателем за последние годы. В таких условиях привлекать заемные средства для инвестиций стало крайне затруднительно.

Замедление инвестиционной активности уже находит отражение в макроэкономической статистике. После нескольких лет роста инвестиции в основной капитал в третьем квартале 2025 года впервые с 2020 года показали сокращение.

Эксперты предупреждают, что отказ бизнеса от вложений в модернизацию и новые технологии грозит долгосрочными негативными последствиями, включая снижение конкурентоспособности и рост износа оборудования.

В качестве решения проблемы бизнес и экономисты рассматривают дальнейшее снижение ключевой ставки. Ожидается, что к концу 2026 года она может опуститься до 11−13%, что должно улучшить доступность кредитов и поддержать инвестиционную активность предприятий.

