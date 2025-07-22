Кофейная сеть Coffee Like сменила руководство. Новым гендиректором стал Алексей Чижов, который раньше управлял крупным франчайзи Rostic’s (бывший KFC). На этом посту он курировал около 100 ресторанов.

Freepik

Смена руководства произошла после того, как сеть перешла под контроль инвестиционной компании Invellect. Сейчас у Coffee Like более 1100 точек по всей России, но бизнес пока не раскрыл весь свой потенциал по доходности и узнаваемости.

Чижов заявил, что его главная задача — не просто открывать новые точки, а сделать бизнес более эффективным. Аналитики считают, что новый руководитель сможет навести порядок в сети, которая раньше развивалась несистемно.

Рынок кофеен продолжает расти — примерно на 3% в год. Но конкуренция усиливается, многие конкуренты делают ставку на недорогие форматы с быстрым обслуживанием. Coffee Like теперь нужно найти баланс между количеством точек, качеством сервиса и прибыльностью.

Эксперты подчеркивают, что для успешного развития Coffee Like потребуется комплексный подход. Речь идет об оптимизации внутренних процессов, укреплении бренда, обновлении ассортимента и повышении уровня сервиса. По мнению аналитиков, именно эти меры позволят сети не только увеличивать присутствие на рынке, но и улучшать свои финансовые результаты.