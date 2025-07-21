Онлайн-платформа «Самокат» вступила в новый этап развития: на пост генерального директора назначен Сергей Попов, сменивший Александра Лазарева, руководившего компанией последние три года. Этот кадровый шаг неслучаен — ретейлер столкнулся с резким замедлением роста и теперь делает ставку на принципиально иную стратегию взаимодействия с клиентами.

Алексей Зотов/ТАСС



Сергей Попов — опытный управленец с серьезным бэкграундом в ретейле. Его карьера включает руководящие позиции в «Мираторге», «Пятерочке» и «Магните», а также опыт преобразования региональной сети «Табрис» в Краснодарском крае. В «Самокат» он пришел в прошлом году, сначала возглавив коммерческое направление, а затем временно приняв на себя руководство всей компанией.

Его назначение на постоянную должность совпало с пересмотром бизнес-модели. Вместо привычной логики «быстро привезти товар» «Самокат» теперь будет делать акцент на создании эмоциональной связи с покупателем.

Финансовые показатели «Самоката» демонстрируют тревожную динамику. Если в 2024 году компания показала впечатляющий рост выручки на 50,5%, достигнув 218,7 млрд руб., то уже в первом квартале 2025 года темпы роста сократились до скромных 9,9%.

Эксперты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, потребители стали более сдержанными в расходах — по данным Сбера, в июле 2025 года реальные траты россиян даже немного сократились. Во-вторых, обострилась конкуренция: «Самокат» уже уступил лидерство на рынке экспресс-доставки компании X5 Digital. Кроме того, ретейлеры сталкиваются с ростом издержек на фоне снижения среднего чека, который, по прогнозам, в этом году составит около 1440 руб.

Концепция «ретейла впечатлений», на которую делает ставку новый гендиректор, предполагает трансформацию обычного процесса заказа в нечто большее. Речь идет о создании уникального клиентского опыта через эксклюзивные коллаборации с популярными брендами, интерактивные механики взаимодействия и персонализированные предложения.

Переход к новой модели — вынужденный, но логичный шаг для «Самоката». В условиях насыщения рынка и изменения потребительского поведения традиционные подходы перестают работать. Удастся ли компании с помощью «ритейла впечатлений» вернуть утраченные позиции, станет ясно в ближайшие месяцы.