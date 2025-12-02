Новости

Новый год и айтишники: сколько занятых в этой сфере россиян будут работать в праздники

Почти каждый второй индивидуальный предприниматель или самозанятый в российской ИТ-сфере собрался работать в новогодние праздники, выяснил чтобы понять, как они планируют провести новогодние праздники. Результаты исследования показывают, что почти половина айтишников не намерены отдыхать в этот период. Подробности — в распоряжении «Инка».

Исследователи изучили как зумеров (18–28 лет), так и представителей поколения X (45–60 лет). В целом из них 42% специалистов заявили, что планируют работать в новогодние дни, несмотря на традиционное праздничное время. 10% из них точно продолжат работать в стандартном режиме, но 4% собираются снизить нагрузку, а оставшиеся 6% будут работать без изменений.

Для большинства (58%) индивидуальных предпринимателей и самозанятых в ИТ-профессиях новогодние праздники — время для отдыха и восстановления сил. Тем не менее 42% готовы оставить отдых за бортом ради работы.

Среди тех, кто планирует работать, преобладают более опытные специалисты. 80% из них — это профессионалы с уровнем квалификации Middle+ и Senior. Такие специалисты чаще всего планируют повысить свои ставки на 10% и больше в праздничный период. Оставшиеся 20% не собираются менять тарифы.

Часто работа в праздники предполагает совмещение удаленной работы и отдыха, об этом рассказали 60% айтишников. Еще 40% рассматривают работу в праздники как свою привычку.

Кроме того, для высококвалифицированных специалистов, например, с уровнем Middle+, повышение ставки на 10% за праздничные дни может привести к значительному доходу. Согласно расчетам, такие специалисты при средней ставке 2595 руб. за час могут заработать до 113 740 руб. за пять праздничных рабочих дней.

Мотивация различается по возрасту.

  • Так, зумеры предпочитают отдыхать (56%), однако 37% из них готовы работать, если заработок существенно вырастет — на 10% и более. Это самый высокий процент среди всех возрастных категорий.
  • Миллениалы (29–44 года) в целом менее склонны работать в праздники, чем зумеры. 70% из них планируют отдохнуть. Тем не менее среди миллениалов довольно часто встречается подход, при котором работа в праздники рассматривается как возможность увеличить доход. Почти четверть опрошенных из этой группы сообщили, что готовы работать ради повышения заработка, при этом 44% не намерены изменять свои тарифы, а еще 19% — слегка их увеличат.
  • Наконец, представители поколения X (45–60 лет), наоборот, оказались наиболее склонными к работе в праздничные дни: лишь 14% планируют отдых, а остальные 86% рассматривают возможность выйти на работу. В этом поколении почти половина специалистов не собирается изменять свои тарифы на праздниках.

Выходит, что отраслевая гибкость позволяет специалистам самим выбирать, когда и сколько работать, что для многих становится дополнительной мотивацией в период праздников. 

