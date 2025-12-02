Почти каждый второй индивидуальный предприниматель или самозанятый в российской ИТ-сфере собрался работать в новогодние праздники, выяснил чтобы понять, как они планируют провести новогодние праздники. Результаты исследования показывают, что почти половина айтишников не намерены отдыхать в этот период. Подробности — в распоряжении «Инка».
Исследователи изучили как зумеров (18–28 лет), так и представителей поколения X (45–60 лет). В целом из них 42% специалистов заявили, что планируют работать в новогодние дни, несмотря на традиционное праздничное время. 10% из них точно продолжат работать в стандартном режиме, но 4% собираются снизить нагрузку, а оставшиеся 6% будут работать без изменений.
Для большинства (58%) индивидуальных предпринимателей и самозанятых в ИТ-профессиях новогодние праздники — время для отдыха и восстановления сил. Тем не менее 42% готовы оставить отдых за бортом ради работы.
Среди тех, кто планирует работать, преобладают более опытные специалисты. 80% из них — это профессионалы с уровнем квалификации Middle+ и Senior. Такие специалисты чаще всего планируют повысить свои ставки на 10% и больше в праздничный период. Оставшиеся 20% не собираются менять тарифы.
Часто работа в праздники предполагает совмещение удаленной работы и отдыха, об этом рассказали 60% айтишников. Еще 40% рассматривают работу в праздники как свою привычку.
Кроме того, для высококвалифицированных специалистов, например, с уровнем Middle+, повышение ставки на 10% за праздничные дни может привести к значительному доходу. Согласно расчетам, такие специалисты при средней ставке 2595 руб. за час могут заработать до 113 740 руб. за пять праздничных рабочих дней.
Мотивация различается по возрасту.
Выходит, что отраслевая гибкость позволяет специалистам самим выбирать, когда и сколько работать, что для многих становится дополнительной мотивацией в период праздников.