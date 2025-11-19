В 2025 году стоимость базового новогоднего набора, включающего елку и украшения, выросла в среднем на 13%, а минимальные затраты на праздничную атрибутику теперь оцениваются в 5,2 тыс. руб., пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что, несмотря на инфляцию и зависимость спроса от погодных условий, покупательская активность этой осенью остается высокой на фоне низкой базы прошлого года.

Важной особенностью сезона стал более ранний старт продаж, обусловленный тем, что товары массово появились в магазинах и на маркетплейсах уже в конце сентября.

Аналитики выделяют несколько волн спроса:

● Конец сентября: всплеск интереса к базовому декору (наклейки, искусственный снег, декоративные ветки).

● Октябрь: смещение спроса в сторону освещения, где лидируют гирлянды и световые занавесы.

● Ноябрь: рост популярности пиротехники, доля которой в категории достигает 20%.

Традиционные украшения, такие как елочные игрушки и гирлянды, по-прежнему формируют основу продаж (около 55%).

В то же время на рынке наблюдаются конкретные ценовые изменения: искусственные ели подорожали на 15% (в среднем до 3,6 тыс. руб.), стоимость гирлянд выросла на 13%, а наборов игрушек — на 16%;

При этом на маркетплейсах отмечается удешевление некоторых искусственных елей более чем в 2,5 раза, что объясняется ростом конкуренции и расширением ассортимента.

Вместе с тем потребители стали более рациональны: эксперты отмечают тренд на покупку более дорогих, но долговечных украшений и искусственных елей, включая практичные модели «половинки» для малогабаритных квартир.

Психологи подчеркивают, что в условиях неопределенности семейные ритуалы, такие как совместное украшение дома, помогают справляться с тревогой и создают ощущение стабильности, что объясняет готовность людей инвестировать в создание праздничной атмосферы.