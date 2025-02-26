В пятницу, 21 февраля, появились новости о подготовке серверов компании Microsoft к запуску новой модели искусственного интеллекта OpenAI. Выпуск GPT-4.5 как и GPT-5 ожидали еще до конца 2024 года. Пользователи даже нашли страницу первого из возможных обновлений ИИ, но оно так и не вышло. Теперь же активную работу с серверами связали с запуском модели уже на следующей неделе. Ввод в строй GPT-5 запланирован на май.

Что ждать от GPT-4.5

Модель GPT-4.5 носит название Orion. Это подтвердил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Она должна стать последней в своем поколении. Каких-то больших подробностей о ней не сообщают даже зарубежные инсайдеры, но, по словам представителей OpenAI, эта версия ИИ должна быть значительно мощнее предшественников. И это обновление станет последним, которое не использует цепочку глубоких рассуждений. Это означает, что следующие модели GPT перед тем, как дать ответ пользователю, будут генерировать промежуточные размышления на заданную тему. Однако можно предположить, что данная модель станет своего рода подготовкой пользователей к следующему обновлению.

Что ждать от GPT-5

Основные силы разработчиков OpenAI сейчас направлены как раз на модель GPT-5. Есть все основания полагать, что она сделает следующий шаг в развитии ИИ. Сэм Альтман ожидает, что модель должна обрабатывать больше информации и стать умнее своих предшественников.

Сейчас предполагается, что со вводом GPT-5 программа ИИ станет уже не просто чат-ботом, а настоящим агентом, который сможет автономно выполнять задачи. То есть, отвечать на электронную почту, назначать встречи и даже совершать покупки.

Вполне возможно, что раз GPT-4.5 будет последней моделью, которая не использует цепочку рассуждений, в новом обновлении ИИ будет больше применять логику при ответах на запросы пользователей. Можно предположить, что эта функция позволит GPT-5 лучше коммуницировать с пользователем, понимать его настроение, вопросы и интонацию.

Еще одной ожидаемой особенностью станет расширенный мультимодальный ввод информации для программы. На это наталкивают слова Сэма Альтмана о том, что в GPT-5 он планирует объединить все продукты компании OpenAI. Сейчас для работы с ИИ можно написать текст и загрузить картинку. В GPT-5 может появиться голосовой ввод и получение ответа аудиосообщением, или же — использование видео. Тогда ИИ сможет описать, что происходит на нем.

Планируется, что новая модель за счет мощностей сможет лучше справляться с написанием как технических, так и творческих текстов. От ИИ ждут более качественной работы по написании технической документации или сценариев, рассказов и прочих заданий.

Но стоит заметить, что пока все возможные функции GPT-5 не раскрыты. Догадки, в том числе и инсайдерские, строят больше на предположениях. Полный функционал каждой новой модели мы сможем узнать только тогда, когда она выйдет в свет. Стандартный доступ к GPT-5 будет бесплатным. А пользователи, которые оплатят подписку plus или pro, получат просто более широкие возможности использования нейросетью от OpenAI.