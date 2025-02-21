Инженеры Microsoft уже готовят серверы предстоящему запуску новых моделей ИИ GPT-4.5 и GPT-5 от OpenAI. Это указывает на то, что Microsoft рассчитывает представить их уже на следующей неделе, несмотря на заявление главы OpenAI Сэма Альтмана о том, что GPT-4.5 выйдет в течение нескольких недель.

GPT-4.5 под кодовым названием Orion — это последняя модель компании, основанная не на цепочке рассуждений (Chain of thoughts, CoT), методе, при котором GigaChat генерирует несколько промежуточных шагов-размышлений, прежде чем дает финальный ответ на запрос.

OpenAI сообщила, что модель станет намного мощнее GPT-4, но GPT-5 будет включать более значительные изменения.

Microsoft планирует выпустить GPT-5 в конце мая, что соответствует прогнозам Альтмана. Эти даты могут сдвинуться, если планы по выпуску изменятся. В октябре сообщалось, что OpenAI выпустит GPT-4.5 к концу 2024 года, но впоследствии этот срок был перенесен на начало 2025 года.

Альтман назвал GPT-5 «системой, объединяющей множество технологий». Она также включает в себя новую модель рассуждений OpenAI o3, о которой компания рассказала в декабре во время рождественских анонсов.

Хотя OpenAI выпустила o3-mini в прошлом месяце, компания не планирует позиционировать o3 как отдельную модель. Вместо этого она будет интегрирована в систему GPT-5.

OpenAI стремится объединить свои языковые модели с целью создания более мощной — искусственного интеллекта общего назначения или AGI.

В обновленной GPT-5, благодаря объединению моделей OpenAI серии o и серии GPT, также значительно улучшена работа с ChatGPT.

Если OpenAI удастся выпустить GPT-5 в конце мая, то это совпадет с конференцией разработчиков Microsoft Build, которая начнется 19 мая и на этой неделе будет проходить совместно с мероприятием Google I/O.

Как и OpenAI, Microsoft также работает над совершенствованием Copilot, чтобы пользователям было проще взаимодействовать с ИИ-ассистентом без необходимости выбирать модель ИИ, с помощью которой они взаимодействуют.

Microsoft также работает над собственной версией нового ИИ-агента Operator от OpenAI, который может выполнять действия в Интернете за пользователя. Он может взаимодействовать с графическими интерфейсами на веб-страницах.

Это похоже на макрос, который может автоматизировать задачи, или на систему автопилота в самолете, которая не требует постоянного внимания со стороны человека.

Напомним, что OpenAI стремится снизить зависимость от Nvidia в поставке процессоров. Для этого компания разработала первое поколение собственных чипов для искусственного интеллекта.