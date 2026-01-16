Каждый третий отельный заказ на весну 2026 года в России оформлен на одного человека. Аналитики сервиса OneTwoTrip отмечают, что доля таких «соло-бронирований» достигла 31%, что на 19% больше, чем весной прошлого года, пишет ТАСС.



Freepik

Исследование выявило два разных сценария планирования отдыха. Внутри страны туристы выбирают короткие форматы: средняя продолжительность поездки составляет 3,2 дня, а бюджет на отель остается на уровне прошлого года — около 9 тыс. руб. в сутки.

Для зарубежных поездок характерна иная стратегия. Здесь россияне планируют более длительный отдых (в среднем 5,5 дней), но при этом стали заметно экономить на проживании. Средняя цена номера за границей снизилась на 1,3 тыс. руб. и сейчас составляет 14,1 тыс. руб. в сутки. Доля одиноких путешественников за рубежом стабильна и держится на отметке 25%.



Лидером внутреннего туризма, как и прежде, остается Москва (16,3% всех бронирований). За ней следуют Санкт-Петербург (15,4%) и Казань (7,1%), популярность которой выросла на рекордные 77,5%. Также в топ-5 российских направлений вошли Эсто-Садок (5,3%) и Адлер (5%) в Сочи.

Среди международных маршрутов уверенно лидирует Италия (11,2% бронирований). Второе и третье места занимают Таиланд (9,2%) и набирающая популярность Япония (8,5%). Замыкают пятерку Франция (8,4%) и Турция (8,3%).



Весной 2026 года большинство туристов планируют отдых за границей: на зарубежные направления приходится 58% всех отельных заказов. На поездки по России приходится 42% бронирований.