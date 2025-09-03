Amazon анонсировал Lens Live — новую функцию в приложении Amazon Shopping, которая в реальном времени сканирует окружающие предметы и подбирает похожие товары из каталога маркетплейса. Это ответ компании на технологию Gemini Live от Google, но с явным акцентом на коммерцию.

Amazon

Алгоритмы визуального поиска часто требуют сначала сфотографировать объект, а затем загрузить изображение для распознавания. Lens Live работает в режиме реального времени. Пользователь может просто наводить камеру на различные предметы в комнате, а нейросеть будет мгновенно их идентифицировать и предлагать похожие товары.

В основе функции лежит модель обнаружения объектов, которая сравнивает изображение с камеры с миллиардами товаров на Amazon. Найденные совпадения отображаются в виде прокручиваемой карусели, откуда можно сразу добавить товар в корзину или список желаний. По сути, Amazon ставит кнопку »купить» на каждый предмет в поле зрения пользователя.

Lens Live также интегрирована с ИИ-ассистентом Amazon Rufus. Он может предоставлять краткое описание товаров и отвечать на вопросы о них. Эта функция является развитием уже существующих возможностей визуального поиска компании, который позволял искать по загруженному фото или штрих-коду.

Пока Lens Live доступна только в приложении для iOS, но компания планирует расширить ее доступность в ближайшие недели.

Новая функция — еще один шаг Amazon в развитии ИИ-серисов. Ранее компания представила платформу AgentCore для развертывания ИИ-агентов.