Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый ИИ-инструмент MindGlide, способный анализировать МРТ-снимки мозга пациентов с рассеянным склерозом всего за 5-10 секунд. Эта технология выявляет ключевые изменения, вызванные заболеванием, включая атрофию мозга и бляшки. Ручная расшифровка таких МРТ-снимков может занимать недели.

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MindGlide превосходит существующие инструменты ИИ на 60% в обнаружении аномалий мозга. Система была протестирована на более чем 14 тыс. изображений от 1 тыс. пациентов с рассеянным склерозом. Главное преимущество технологии в том, что она может работать даже с обычными одноконтрастными МРТ-снимками, которые раньше не подходили для анализа РС.

Рассеянный склероз – это заболевание, при котором иммунная система атакует мозг и спинной мозг, вызывая проблемы с движением, мышлением и восприятием. В России им страдают 150 тыс. человек. МРТ-маркеры критически важны для изучения заболевания и тестирования методов лечения.

MindGlide позволит использовать существующие архивы МРТ-снимков мозга для лучшего понимания рассеянного склероза и эффективности методов терапии. По словам исследователей, инструмент может помочь извлечь ценную информацию из миллионов неиспользованных изображений мозга и поможет разработать более эффективные методы терапии.