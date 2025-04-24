Ученые из Корнельского университета в Нью-Йорке (США) разработали систему под названием RHyME (Retrieval for Hybrid Imitation under Mismatched Execution), которая позволяет роботам обучаться выполнению новых задач всего за 30 минут на основе просмотра одного обучающего видео. По сравнению с предыдущими методами эта технология повышает успешность выполнения задач более чем на 50%.

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Главная проблема при обучении роботов всегда заключалась в различии между движениями людей и роботов. Традиционно обучение роботов требовало огромного количества времени, данных и детальных инструкций, причем даже незначительные изменения в процессе работы могли сбить машину с толку.

RHyME решает эту проблему, помогая роботам распознавать шаблоны и адаптироваться. Даже если обучающее видео не точно соответствует тому, что нужно делать роботу, система помогает ему восполнять пробелы.

Наиболее впечатляющим аспектом RHyME является минимальное количество данных для обучения. Если большинству роботизированных систем требуются часы телеоперационного управления для освоения одной задачи, то с RHyME этот процесс сокращается до 30 минут данных. Это открывает огромные возможности для быстрого внедрения роботов в различные сферы деятельности, где требуется гибкость и адаптивность.

Бизнес-потенциал технологии огромен: сокращение времени обучения роботов с часов до минут может значительно снизить затраты на внедрение автоматизации и ускорить окупаемость инвестиций в робототехнику.