Исследователи из Университета Мэриленда предложили новый подход к стилистической трансформации текста, основанный на лингвистической модели регистрового анализа (register analysis). В отличие от существующих методов, которые часто приводят к искажению содержания или добавлению несуществующей информации, новая технология позволяет языковым моделям точно воспроизводить стиль образца без изменения исходного смысла.

Традиционные методы стилистического переноса полагаются на простые инструкции, такие как «перепиши текст в более вежливой форме», или использование ключевых слов, таких как «разговорный» или «деловой». Исследователи приводят пример, где их предыдущая система STYLL при переписывании простого высказывания о футболисте Верратти добавила несуществующие фразы и назвала игрока «легендой» и «хлебом и маслом команды».

Новый подход анализирует конкретные лингвистические характеристики: частоту существительных, использование вспомогательных глаголов и уровень абстракции языка. Команда разработала две стратегии: RG, которая анализирует стилистические особенности для генерации прилагательных-подсказок, и RG-Contrastive, напрямую сравнивающую стили исходного и целевого текстов.

Тесты с моделями LLaMA показали превосходство нового метода над предыдущими подходами. Он особенно хорошо справлялся с имитацией стиля постов на Reddit и переходами между формальным и неформальным языком. Версия RG-Contrastive оказалась особенно эффективной при упрощении медицинских текстов с сохранением точности содержания.

Технология эффективно работает с небольшими языковыми моделями от 3 до 8 млрд параметров, что делает ее пригодной для использования на смартфонах и ПК. По сравнению с базовыми методами промптинга новый подход реже копирует большие фрагменты текста из примеров и не ошибается в грамматике.