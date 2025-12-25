В 2025 году корпоративные поездки стали ярким индикатором экономии в бизнес-среде. При общем росте средней стоимости авиабилетов в экономклассе на 12% до 18 400 руб., компании стали заметно чаще отказываться от бизнес-класса. Его доля в общем объеме деловых перелетов сократилась до 3,4%, а спрос упал на 4%, несмотря на относительно небольшой рост цены в 2%, выяснили эксперты компании «Аэроклуб». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

География цен демонстрировала значительный разброс. Наиболее затратными для командировочных бюджетов оказались рейсы в Благовещенск со средней стоимостью 30 400 руб., в то время как перелеты в Казань и Калининград оставались наиболее доступными, обходясь в среднем в 12 тыс. руб.

Нефтегазовый сектор и энергетика сохранили статус самых активных путешественников с долей 18%, хотя и сократили число поездок на 3%.

Ретейл, напротив, резко снизил командировочную активность на 20%, а его доля упала до 14%. Одновременно с этим добывающая промышленность нарастила объем деловых поездок на 15%, увеличив свое представительство до 11%.

Рынок авиаперевозок для бизнес-туристов продемонстрировал устойчивость традиционных лидеров. «Аэрофлот» сохранил доминирующую позицию с 56%, S7 укрепилась на втором месте с долей 16%, тогда как «Победа» потеряла 23% корпоративных пассажиров, что сократило ее долю до 5%.

Особым случаем года стал билет в экономклассе стоимостью 407 тыс. руб., оформленный представителем фармацевтической отрасли на маршрут Махачкала — Москва — Новосибирск.