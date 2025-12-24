Для многих сотрудников командировка — больше, чем просто рабочая поездка. Это мощный фактор, который напрямую влияет на их отношение к компании и руководству. Исследование сервисов Dream Job и Trivio, основанное на отзывах и опросе сотрудников, показывает, что качество организации деловых поездок стало реальным индикатором корпоративной культуры. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Директор по продукту Dream Job Дмитрий Карпенко отмечает, что положительный опыт командировок повышает средний рейтинг компании в отзывах до 4,1 балла из 5. В случае негативных впечатлений этот показатель падает до 3,6.

Дмитрий Карпенко Директор по продукту Dream Job «Когда поездки воспринимаются как ценность, дают чувство значимости роли и причастности к целям — они повышают вовлеченность и готовность рекомендовать работодателя. Если же процесс не выстроен и разъезды связаны с дискомфортом, недостаточной компенсацией и перегрузкой — это негативно влияет на баланс “работа–жизнь”, ускоряет текучесть и снижает привлекательность для соискателей»

Удобство оформления командировок оказывается важнее уровня сервиса. Для 38% сотрудников решающее значение имеет простота получения билетов и документов. Еще 32% отмечают критическую важность автоматизации процессов. Несправедливые различия в условиях между отделами, на которые жалуются лишь 6%, наносят самый чувствительный удар по восприятию справедливости в компании.

Восприятие поездок сильно разнится по отраслям. В IT, финансах или рознице командировки чаще проходят по отработанным тревел-политикам. В строительстве или на вахте они нередко сводятся к спартанским условиям с проживанием на объекте, что сразу отражается в отзывах о работодателе.

Любопытно, что для сотрудников с рабочим стажем 3−10 лет командировки часто становятся ценным опытом. Многие видят в них возможность посмотреть новые города, профессионально перезагрузиться или почувствовать свою причастность к большим целям.

Основными же источниками негатива остаются недостаточная компенсация, бытовой дискомфорт, неясные карьерные перспективы и ущерб личной жизни, особенно для специалистов, у которых есть семьи.