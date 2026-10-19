Британская биотехнологическая компания Mission Therapeutics приступила к испытаниям экспериментального препарата MTX325 на пациентах с болезнью Паркинсона. Разработка направлена на механизм, который помогает клеткам избавляться от поврежденных митохондрий. Исследователи хотят выяснить, сможет ли такой подход оказать ожидаемое биологическое воздействие при заболевании.

Getty Images, Unsplash

Первый пациент получил препарат в Королевской университетской больнице Ливерпуля в Великобритании. Клиническое исследование фазы 1b рассчитано на 36 человек с легкой и умеренной формами болезни Паркинсона. Оно позволит изучить безопасность и переносимость препарата, а также оценить его воздействие на биологические процессы, связанные с заболеванием. Результаты исследования ожидаются в конце 2027 года.

Как работает препарат?

Одна из особенностей болезни Паркинсона — постепенная потеря дофаминергических нейронов, нервных клеток, которые вырабатывают дофамин и участвуют в контроле движений. Важную роль в нормальной работе клеток играют митохондрии — структуры, обеспечивающие их энергией.

MTX325 воздействует на фермент USP30, участвующий в регуляции митофагии — естественного процесса, с помощью которого клетки распознают и удаляют поврежденные митохондрии. Препарат блокирует активность этого фермента, что, по замыслу разработчиков, должно способствовать более эффективному удалению поврежденных клеточных структур.

В доклинических исследованиях подход показал обнадеживающие результаты в моделях болезни Паркинсона. В частности, ученые изучали изменения, связанные с альфа-синуклеином — белком, который играет важную роль в развитии заболевания, — и состоянием дофаминергических нейронов. Однако эти результаты пока не подтверждают эффективность препарата у людей.

Читайте также Препарат для лечения деменции готовят к третьей фазе испытаний

Что известно о препарате на данный момент?

До начала испытаний на пациентах MTX325 прошел первую фазу клинических исследований с участием здоровых добровольцев. По данным разработчика, результаты показали, что препарат способен проникать в центральную нервную систему. Для оценки его распределения в мозге также использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).

На следующем этапе исследователи изучат, как препарат переносится людьми с болезнью Паркинсона и оказывает ли он ожидаемое воздействие на биологические механизмы заболевания. Для этого предусмотрена оценка биомаркеров и использование методов медицинской визуализации.

Почему это важно?

Существующие методы лечения болезни Паркинсона помогают контролировать симптомы, в том числе двигательные нарушения, но пока не позволяют надежно остановить прогрессирование заболевания. Поэтому ученые продолжают искать способы воздействовать на процессы, которые могут приводить к повреждению и гибели нервных клеток.

MTX325 — экспериментальный препарат, эффективность которого еще предстоит проверить. Исследование фазы 1b не призвано окончательно доказать, что лекарство замедляет развитие болезни. Его задача — получить данные о безопасности, переносимости и биологическом действии препарата у пациентов.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность этого подхода, воздействие на механизмы удаления поврежденных митохондрий может стать перспективным направлением разработки новых методов лечения болезни Паркинсона.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.