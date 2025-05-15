Группа студентов из Университета Пердью установила новый мировой рекорд Гиннесса, создав робота, способного собрать кубик Рубика всего за 0.103 секунды. Для сравнения, скорость моргания у человека составляет 0,1-0,4 секунды. Робот, получивший название Purdubik’s Cube, почти в три раза побил предыдущий рекорд в 0.305 секунды, установленный инженерами Mitsubishi Electric в мае 2024 года.

В основе невероятной скорости робота лежат несколько технологий. Машинное зрение помогает анализировать начальное состояние кубика. Специальные оптимизированные алгоритмы помогают выполнять операции на рекордных скоростях. Высокопроизводительное оборудование для управления движением от компании Kollmorgen обеспечивает минимальную задержку от получения импульса до выполнения движения.

Каждое движение контролируется с поразительной точностью на субмиллисекундном уровне благодаря тщательно настроенным профилям ускорения и замедления. Это позволяет роботу манипулировать гранями кубика с беспрецедентной скоростью и аккуратностью.

Помимо чистой скорости, студенты создали интерактивный опыт. Используя Bluetooth-совместимый «умный кубик», пользователи могут в реальном времени запутывать головоломку. Робот мгновенно повторяет каждое движение и приступает к сборке сразу после завершения запутывания. Официальная попытка установления рекорда состоялась в Университете Пердью 21 апреля 2025 года, где представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили достижение.

Ранее исследователи создали квантовый чип и вживили его в робота. Таким образом ученые планируют проверить спорную теорию сознания.