Компания Reflection AI вышла из стелс-режима и объявила о своих планах создать «сильный ИИ» (artificial general intelligence, AGI). Компания планирует разработать автономную систему программирования, которая сможет самостоятельно писать программное обеспечение. По мнению основателей, это ключевой шаг к созданию сверхинтеллектуальных систем.

Фото: Freepik

Команда Reflection AI обладает внушительным опытом – ее участники ранее работали над созданием моделей AlphaGo, AlphaZero и GPT-4. Компания уже привлекла $130 млн инвестиций при оценке в $555 млн. Среди инвесторов – Рид Хоффман, генеральный директор Scale AI Александр Ван, SV Angel и венчурное подразделение Nvidia.

Reflection AI — не единственный стартап, планирующий разработать AGI. Аналогичную цель поставила компания SSI, основанная бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. По информации Bloomberg, этот стартап ведет переговоры о финансировании, после которого оценка компании повысится до $30 млрд.

Оба стартапа избрали необычную стратегию, сосредоточившись непосредственно на суперинтеллекте, а не на разработке коммерческих продуктов. Это контрастирует с подходом OpenAI, которая начала дистанцироваться от термина AGI и описывает его как постепенную эволюцию, а не конкретную цель.