Исследование консалтинговой компании Coleman Group выявило существенные различия в трудовых предпочтениях сотрудников разных возрастов. Наиболее яркий контраст наблюдается между поколениями Y (30−45 лет) и Z (до 25 лет).

Freepik

Если 81% миллениалов включают ДМС в тройку наиболее важных льгот, то среди зумеров этот показатель составляет лишь 68%. При этом дополнительный отпуск выбирают 59% представителей поколения Z против 42% среди их старших коллег.

Для 83% респондентов всех поколений уровень заработной платы остается ключевым фактором при выборе работы. Официальное трудоустройство важно для 65% опрошенных, а гибкий график предпочитают 47% сотрудников.

В тоже время, социальный пакет имеет значение для 45% работников старше 40 лет, тогда как среди молодежи этот показатель не превышает 32%.

Репутация компании важна для 35% представителей поколения X, но только для 24% зумеров. Корпоративное обучение выбирают 36% бумеров и лишь 23% самых молодых сотрудников.

Молодые специалисты демонстрируют уникальное сочетание предпочтений. С одной стороны, 56% из них ценят командную работу, с другой — 38% отдают предпочтение индивидуальным задачам.

Стремление к балансу между работой и личной жизнью проявляется в том, что 59% выбирают дополнительный отпуск, при этом только 23% интересуются программами корпоративного обучения.

Интересно, что 82% молодых сотрудников считают важным наличие комфортной кухни в офисе, но лишь 52% придают значение оборудованному рабочему месту.