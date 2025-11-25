Современный розничный ассортимент перестает удовлетворять запросы российских покупателей — 45% респондентов регулярно сталкиваются с невозможностью найти товары нужного цвета, размера или формы. Согласно исследованию сервиса Anketolog.ru, в котором приняли участие 1200 респондентов, особенно остро эта проблема ощущается в категориях одежды и обуви (78%), мебели и декора (31%).

Freepik

В ответ на это более половины потребителей (55%) самостоятельно дорабатывают покупки, чаще всего изменяя одежду (73%) через замену деталей или добавление новых элементов.

Персонализация становится значимым трендом — 42% россиян воспринимают ее как устойчивое явление, а 72% уже покупали кастомизированные товары, в основном в качестве подарков (83%).

Для 51% опрошенных такие товары стали способом самовыражения и создания уникального стиля. Покупатели демонстрируют готовность платить за индивидуальность: 63% согласны на доплату, причем 43% из них — до 30% от стоимости товара.

Интересно, что 80% потребителей положительно относятся к использованию нейросетей для создания дизайна, несмотря на опасения по поводу «искусственности» результатов (36%).

Наибольший энтузиазм вызывают современные технологии персонализации — 3D-печать (82%), умные устройства для создания косметики (77%) и банковские карты с индивидуальным дизайном (67%).