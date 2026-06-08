В России активно развиваются сервисы альтернативной безналичной оплаты. За прошлый год объем покупок через СБП приблизился к 9 трлн рублей, набирает популярность оплата по платежным кодам и с помощью биометрии, а с 1 сентября банки перейдут на универсальный QR-код. Скоро появится ещё одна альтернатива: можно будет рассчитываться за покупки прямо в мессенджере.

Фото: Пресс-служба АО «НСПК»

О создании такого сервиса договорились представители Национальной системы платежных карт (НСПК) и намессенджера «Макс». Меморандум на Петербургском международном экономическом форуме подписали гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин и гендиректор «Макс» Фарит Хуснояров, сообщили в пресс-службе платформы.

Оплату встроят в мессенджер в виде мини-приложения: покупатель будет формировать персональный QR-код и показывать его кассиру. Оплата будет проходить через Систему быстрых платежей, к которой подключено больше 200 российских банков. Доступ к сервису дополнительно защитит биометрия, а операции — протоколы безопасности НСПК и центра безопасности «Макс».

Персональный QR в мессенджере — лишь один из сценариев будущего платежного приложения. По словам Дубынина, пользователи смогут привязать банковский счет и платить «по лицу», а позже им станут доступны льготы через пилотный проект «Моя карта «Мир»».

Хуснояров говорит, что транзакции в «Макс» станут «такими же быстрыми и естественными, как отправка сообщения», — и пользователю не придется переключаться между приложениями.

О платежных функциях в нацмессенджере говорят не впервые: клиенты пяти банков уже могут переводить деньги через СБП в рамках мессенджера. Год назад, тоже на ПМЭФ, стороны договорились о переводах через СБП внутри «Макс».

Персональный QR-код — технология, которую НСПК уже пилотирует. Осенью Дубынин представил ее на форуме «Финополис»: суть в том, что одноразовый код формируется в приложении, привязывается к счету через СБП и считывается с экрана смартфона покупателя.