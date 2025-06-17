Руководство российского разработчика технологий искусственного интеллекта NtechLab пригласило директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко вернуться в состав совета директоров компании — технологического партнера ГК и одного из лидеров в области видеоаналитики. Решение о включении будет рассмотрено на ближайшем собрании совета, сообщили «Инку» в пресс-службе разработчика.

Там напомнили, что Бровко уже входил в состав совета директоров NtechLab, однако покинул его в 2022 году после включения в список персональных санкций, чтобы избежать возможного репутационного или операционного давления на компанию.

С тех пор структура бизнеса NtechLab претерпела значительные изменения. В 2023 году компания сосредоточилась на внутреннем рынке, а весной 2025 года ее материнская структура перерегистрировалась в России под названием МКАО «НТХ» и теперь юридически находится в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

Сегодня NtechLab работает как с государственными, так и с частными заказчиками, включая малый и средний бизнес. Ее продукты внедрены более чем в 70 регионах России, и география проектов продолжает расширяться.

Компания — международно признанный разработчик решений в области видеоаналитики на базе ИИ и неоднократный победитель престижного Face Recognition Vendor Test NIST. Среди ключевых направлений — «умные» города, здравоохранение, промышленность и транспорт.