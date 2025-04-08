Российские нутрициологи составили коллективное обращение к правительству РФ, Госдуме и Общественной палате с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг». Эта норма содержится в законопроекте, подготовленном депутатом Госдумы Ниной Останиной (КПРФ). Ученые относятся к деятельности нутрициологов скептически и отказываются считать ее научной. При этом Останина заявила, что готова «разбираться» в ситуации и обсуждать изменение проекта.

В марте стало известно, что депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и развитии механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения об их предоставлении.

Речь идет о таких практиках, которые не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества, пояснила Останина.

14 «некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ» направили коллективное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, главе комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и секретарю Общественной палаты РФ Лидии Михеевой.

В документе нутрициологи подчеркнули, что «безусловно поддерживают» стремление к регулированию рынка эзотерических услуг, которые «вводят граждан в заблуждение и наносят физический, моральный и материальный ущерб».

При этом авторы обращения уверены, что попадание в список нутрициологии является ошибкой, так как, по их словам, речь идет о «науке о питании» и «важном звене» в системе общественного здоровья.

Нутрициологи также указали, что их деятельность способствует выполнению поставленной президентом Владимиром Путиным задачи увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 78 лет. По их утверждению, в России к концу года должен появиться профессиональный стандарт для специалистов этой области, после чего их деятельность «будет урегулирована».

В то же время президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов заявил, что нутрициология не наука, а всего лишь «специальное слово». «Настоящей» же наукой о питании является диетология, подчеркнул он.

Останина также отметила, что в России официально нет профессии «нутрициолог», хотя отдельные образовательные организации и выдают соответствующие дипломы. По словам депутата, «в этом процессе необходимо разобраться».