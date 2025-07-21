Известно, что разные люди при одинаковом количестве сна в день могут чувствовать себя совершенно по-разному: кто-то будет вялым, а кто-то — очень бодрым. Но отличается ли количество необходимых часов сна у людей разного пола? Ученые решили проверить это на практике.

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Научные исследования сна используют объективные методы, такие как полисомнография — золотой стандарт, регистрирующий мозговые волны и дыхание, — и носимые трекеры сна. Эти методы показывают, что женщины в среднем спят примерно на 20−30 минут дольше мужчин. Данные полисомнографии также демонстрируют, что женщины проводят больше времени в фазе глубокого сна (медленноволнового сна): около 23% от общей продолжительности сна по сравнению с 14% у мужчин. Примечательно, что с возрастом качество сна, по объективным показателям, снижается только у мужчин.

Несмотря на эти объективные данные, женщины последовательно сообщают о худшем качестве сна и почти на 40% чаще сталкиваются с диагнозом инсомния (бессонница). Этот разрыв между лабораторными данными и субъективным восприятием представляет собой известный парадокс в сомнологии, обусловленный комплексом биологических, психологических и социальных факторов.

Биологические детерминанты

Гендерные различия в качестве сна начинают проявляться в период полового созревания и усиливаются во время беременности, после родов и в период перименопаузы. Ключевую роль играют колебания уровней овариальных гормонов, в частности эстрогена и прогестерона. Ухудшение сна часто наблюдается в предместруальной фазе, когда уровни этих гормонов падают. Снижение эстрогена во время перименопаузы напрямую связано с увеличением нарушений сна. Кроме того, такие состояния, как заболевания щитовидной железы и дефицит железа, которые чаще встречаются у женщин, тесно связаны с утомляемостью и нарушением сна.

Психологические и социальные факторы

Женщины подвержены значительно более высокому риску депрессии, тревожных и посттравматических расстройств, которые тесно коррелируют с проблемами сна и усталостью. Когнитивные паттерны, такие как беспокойство и руминация (мысленная жвачка), также более распространены среди женщин и негативно влияют на сон.

Социальные факторы усугубляют ситуацию. Неоплачиваемый уход и эмоциональный труд по-прежнему ложатся непропорционально на женщин. Хотя многие женщины выделяют достаточно времени для ночного сна, их возможности для дневного отдыха и восстановления ограничены. Это создает высокое давление на ночной сон, который должен обеспечить всю необходимую регенерацию.

Таким образом, хотя женщины в среднем спят немного дольше, они сталкиваются с большим количеством препятствий на пути к полноценному восстановлению. Потребность заключается не столько в дополнительном времени сна, сколько в большей поддержке и возможностях для восстановления сил в течение всего дня.