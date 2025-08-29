Американский стартап Commonwealth Fusion Systems (CFS), работающий в сфере термоядерной энергетики, привлек $863 млн инвестиций. В раунде приняли участие Nvidia, Google, фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и десятки других инвесторов.

Фото: Commonwealth Fusion Systems

С момента основания в CFS уже инвестировали почти $3 млрд, что делает ее лидером среди стартапов в этой области. Ранее, в 2021 году, компания привлекла рекордные $1,8 млрд.

Сейчас компания строит прототип реактора под названием Sparc под Бостоном. Его запуск намечен на конец следующего года, а к 2027 году CFS рассчитывает достичь энергетической самоокупаемости — когда реакция синтеза выдаст больше энергии, чем затрачено на ее запуск.

Хотя Sparc не предназначен для производства энергии на продажу, если в его работе не будет серьезных проблем, CFS рассчитывает начать строительство Arc, своей промышленной электростанции, в Вирджинии в 2027 или 2028 году. CFS уже подписала сделку с Google на поставку 200 МВт электроэнергии от Arc.

Читайте также Google вложится в ядерную энергию: компания планирует закупать электричество у оператора АЭС

По словам соучредителя и гендиректора CFS Боба Мамгаарда, привлеченных средств компании хватит для завершения Sparc, но не для Arc — на ее строительство потребуется несколько миллиардов долларов.

Обе установки, Sparc и Arc — это токамаки, термоядерные реакторы с магнитным удержанием плазмы. По словам физика из колледжа Вильгельма и Марии Саскии Мордейк, при запуске такого реактора всегда есть риск столкнуться с неожиданными режимами работы плазмы. Но «мы знаем, что идея должна сработать», добавила она.