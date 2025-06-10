Чипы китайской компании Huawei Ascend уступают американским аналогам на одно поколение, заявил в интервью газете People’s Daily гендиректор технокорпорации Жэнь Чжэнфэй. Это прозвучало на фоне торговых переговоров США и Китая, а также слов главы Nvidia Дженсена Хуанга о растущей мощи китайских конкурентов в сфере ИИ.

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Жэнь Чжэнфэй отметил, что США преувеличивают возможности Huawei. «Мы пока не так сильны», — сказал он.

Несмотря на это, компания компенсирует отставание через кластерные вычисления, связывая множество чипов для повышения мощности серверов. The Financial Times (FT) отмечает, что новый сервер CloudMatrix 384, использующий 384 ИИ-процессора, уже тестируется клиентами, хотя возникают проблемы с перегревом и весом оборудования.

Заявления Жэня контрастируют с предупреждениями генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, который назвал Huawei «грозным» конкурентом из-за ограничений США на экспорт чипов в Китай.

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Эти ограничения ускорили закупки Ascend китайскими компаниями, хотя большинство, включая DeepSeek, продолжают использовать чипы Nvidia для обучения больших языковых моделей, пишет FT. Чипы Huawei чаще применяются для менее сложных задач, таких как работа чат-ботов, из-за технических сложностей в их интеграции.

Жэнь Чжэнфэй подчеркнул преимущества Китая. ИИ требует много электроэнергии и развитой инфраструктуры, а у страны, по его словам, лучшие энергосистемы и телекоммуникации. Кроме того, компания ежегодно инвестирует 180 млрд юаней ($25 млрд) в исследования, из них 60 млрд юаней — в фундаментальные разработки.