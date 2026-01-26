Лондонский стартап Synthesia, известный тем, что превращает текстовые сценарии в видео с реалистичными говорящими персонажами, теперь готовится представить интерактивных «агентов». Эти новые аватары смогут не просто воспроизводить заранее написанный текст, а вести полноценный диалог на заданную тему, реагируя на вопросы и реплики собеседника.

Steve Johnson/Unsplash

Первоначальной областью применения этой технологии станет корпоративное обучение, например, тренинги для отдела продаж. В перспективе интерактивные агенты могут использоваться для проведения первых собеседований с кандидатами и в других внутренних коммуникациях.

Чтобы воплотить это видение в жизнь, Synthesia привлекла новый крупный раунд финансирования в размере $200 млн. Инвестиции почти вдвое увеличили оценку компании, достигшую $4 млрд. Среди инвесторов — венчурный фонд GV (Alphabet), технологический гигант Nvidia, а также новые партнеры.

Генеральный директор Виктор Рипарбелли описывает новый продукт как инструмент для «масштабирования» профессиональных навыков сотрудников. По его словам, текущие решения автоматизируют лишь часть процесса — например, подачу информации, тогда как ключевые элементы, вроде отработки навыков на практике, все еще требуют участия живого тренера. Интерактивные агенты должны заполнить эту нишу.

Этот стартап находится под пристальным вниманием рынка как один из тестовых примеров того, сможет ли генеративный ИИ стать прибыльным продуктом для корпоративного сектора. Несмотря на всеобщий ажиотаж, немногие компании в этой сфере демонстрируют стабильную прибыль.

Видео-ИИ — особенно затратная и конкурентная область, где Synthesia сталкивается с растущим интересом со стороны крупных технологических игроков. Ранее появлялась информация о возможных переговорах о покупке компании гигантом Adobe.

Основанная в 2017 году, Synthesia изначально экспериментировала с различными бизнес-моделями, включая создание потребительского контента и рекламы с участием знаменитостей вроде Лионеля Месси. Однако со временем компания полностью переориентировалась на корпоративный сектор, отказавшись от конкуренции в сфере развлекательного контента в пользу, как заявляет Рипарбелли, «гораздо более широкого рынка» бизнес-коммуникаций.

Сегодня среди клиентов Synthesia значатся такие компании, как Microsoft, UBS и Ford. Стартап сообщает, что его ежегодный регулярный доход значительно превышает $100 млн. Компания уже несколько месяцев тестирует своих интерактивных агентов с десятками клиентов. В демонстрациях аватар способен отвечать на вопросы по теме учебного процесса, хотя, как отмечают наблюдатели, видео сохраняет некоторую искусственность, а система иногда просит повторить вопрос.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.